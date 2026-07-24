O předběžné opatření požádala děčínský soud poslancova manželka. Policie před dvěma týdny Foldynu vykázala na 14 dní z domu v Děčíně, ve kterém s manželkou žije. Poslanec opakovaně prohlašuje, že se cítí nevinný. Smyslem předběžného opatření soudu je poskytnout rychlou ochranu oběti domácího násilí.
„Cítím se úplně bezcenný. Rozhodnutí soudu o prodloužení vykázání beru jako realitu, ne jako prohru. Teď jsem dostal rozhodnutí do ruky, ještě jsem ho nečetl, ale předpokládám, že jde o prodloužení o další měsíc. Musím udělat právní kroky a připravit si k tomu stanovisko, takže teď k tomu nemám co říct,“ reagoval pro iDNES.cz Foldyna.
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„Chci mít klid.“ Foldynova manželka požádala soud o předběžné opatření
„Ten mediální tlak je strašný a strana, která ho vytváří, s tím podle mě kalkuluje. Já se ale musím zachovat tak, abych chránil své děti. Své děti miluju a nechci, aby se staly součástí souboje mezi dvěma dospělými. To nikdy není pro děti nic dobrého. I proto ten spor nechci dál eskalovat ani komentovat,“ uvedl.
Poslanec čelí podezření ze spáchání zločinů týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí s trestní sazbou od dvou do osmi let. Podle Českého rozhlasu-Radiožurnálu, který na případ upozornil, policisté poslanci zabavili několik střelných zbraní.
Soud u předběžného opatření nerozhoduje o vině, ale zkoumá, zda je pravděpodobné, že násilí hrozí nebo se děje. Soud může po dobu jednoho měsíce například vykázat násilníka ze společného obydlí, zakázat mu vstup do domu nebo bytu, zakázat mu přibližovat se k ohrožené osobě, zakázat kontaktování telefonem, e-mailem nebo jinými prostředky nebo zakázat setkávání na určitých místech.
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Poslanec Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie prověřuje dva zločiny
Údajný incident, kdy prý poslanec napadl svou manželku, se stal před dvěma týdny, uvedl Radiožurnál. Policisté podle něj vykázali Foldynu na 14 dní z domu na kraji Děčína, kde s manželkou žije, a zakázali mu, aby ženu kontaktoval.
Foldyna se angažuje v politice od roku 2000. Od té doby, až na jednu přestávku v letech 2012 až 2016, je zastupitelem Ústeckého kraje, býval i náměstkem ústeckého hejtmana. Od roku 2010 je poslancem. Nejprve byl členem ČSSD, od roku 2020 je v SPD.