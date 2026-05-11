Když se mi svěřila, dostala záchvat pláče, řekl svědek o poškozené ve Feriho kauze

Autor:
  15:21
Obvodní soud pro Prahu 3 v pondělí pokračoval v projednání případu bývalého poslance Dominika Feriho obžalovaného ze znásilnění. Vyslechl svědka, následně hlavní líčení odročil na příští týden. Když se mi svěřila, dostala záchvat pláče, řekl svědek o poškozené.

Soudce Marek Bodlák nevyloučil, že by na příštím jednání mohly zaznít závěrečné řeči. Feri vinu dlouhodobě odmítá, pondělního hlavního líčení se zúčastnil přes videokonferenci.

Feri podle obžaloby na podzim roku 2015 v bytě v Praze 3 nejprve sedmnáctiletou dívku přemlouval k pohlavnímu styku bez kondomu. Nakonec spolu měli souhlasný styk s kondomem, Feri si ale prezervativ podle obžaloby během sexu sundal, i když věděl, že si žena nechráněný styk nepřeje. Když dívka viděla, že má Feri kondom v ruce, chtěla podle žalobkyně, aby přestal. Feri ale podle obžaloby pokračoval v nechráněné souloži se slovy, že „už je to stejně jedno“.

Feri v březnu před soudem obžalobu odmítl a řekl, že chce v případu vypovídat až v závěru dokazování.

Před soudem v pondělí vypovídal bývalý partner poškozené ženy. Popsal, že se mu žena s událostí během jejich vztahu svěřila. Podle Feriho jsou ve výpovědi svědka u soudu a v přípravném řízení rozdíly, muž je podle něj ovlivněný tím, co se o případu psalo v médiích.

Někdejší politik TOP 09 Feri, který byl poslancem v letech 2017 až 2021, čelil od května 2021 podezření ze sexuálního obtěžování a násilí vůči několika ženám. V roce 2022 padla obžaloba ze dvou znásilnění – v jednom případě i nezletilé dívky – a jednoho pokusu o znásilnění. V listopadu 2023 soud uznal Feriho vinným ve všech bodech obžaloby a vyměřil mu tříleté vězení. S odvoláním Feri neuspěl a v květnu 2024 nastoupil do vězení v Teplicích.

Feri znovu u soudu. Oběť vypovídala za zavřenými dveřmi, svědek dostal pokutu

Okresní soud v Teplicích v polovině ledna zamítl Feriho žádost o podmíněné propuštění z vězení. Ústecký krajský soud následně v neveřejném zasedání projednání žádosti teplickému soudu vrátil. Podle serveru iRozhlas.cz odvolací senát teplický soud zkritizoval. Rozhodnutí podle něj dostatečně neodůvodnil, nepodložil důkazy a narušil Feriho právo na spravedlivý proces.

Obvodní soud pro Prahu 3 projednává případ bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho obžalovaného z dalšího znásilnění. (16. března 2026)
11. května 2026  14:29

