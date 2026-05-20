Březnové přesunuté jednání navíc není Urbánkova jediná zkušenost s tímto soudem. V říjnu 2024 zaslal Urbánek soudci Jakubu Kriebelovi dopis, ve kterém tvrdil, že dopravní podnik přišel kvůli údajné organizované skupině kolem podnikatele Michala Redla o peníze.
|
V Dozimetru měl vypovídat ředitel DPP Urbánek. Soud nejednal, nepřišla přísedící
„Pokud bylo ze strany dodavatelů DPP toto neoprávněné plnění poskytováno členům organizované skupiny (dalším obžalovaným), lze se oprávněně domnívat, že zdroje na tyto úplatky získávali dodavatelé na úkor (a ke škodě) DPP, a to zřejmě fakturováním fiktivního nebo nepotřebného plnění,“ napsal tehdy Urbánek v dopise.
|
Ředitelem DPP zůstává Ladislav Urbánek, o post se ucházel i exprimátor Bém
DPP se touto cestou tak snažil vstoupit do celé kauzy v roli poškozeného. Tím by měl i právo seznámit se s celým trestním spisem. Soudce Kriebel, který má na starosti řízení celého hlavního líčení kauzy, ale sdělil, že dopravní podnik podle zjištěných informací „nepřišel ani o korunu“ a žádost tak zamítl.
|
Toho dosadil Witowski, padlo u soudu s Dozimetrem. Bývalý ředitel DPP si nevzpomíná
Urbánek nahradil na pozici generálního ředitele DPP Petra Witowského, který byl odvolán právě v souvislosti s Dozimetrem. Sám Witowski u soudu už z pozice svědka vypovídal. Na většinu dotazů tehdy uvedl, že si nevzpomíná.