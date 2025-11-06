Soud bude řešit dohody o vině a trestu pro klíčové obžalované v Dozimetru

Obvodní soud pro Prahu 9 se bude ve čtvrtek zabývat dohodou o vině a trestu pro Pavla Kosa a Luďka Šteffela. Kos je jedním z nejdůležitějších obžalovaných v celé kauze Dozimetr a přiznal vinu během prvního týdne hlavního líčení, kdy několik hodin popisoval, jak fungovala údajná organizovaná skupina kolem Michala Redla a bývalého náměstka na pražském magistrátu Petra Hlubučka.
Státní zástupce Adam Borgula požadoval původně pro Kosa až deset let za mřížemi. Hned první týden hlavního líčení se ale Kos před soudem doznal a avizoval, že bude usilovat o dohodu o vině a trestu. Před soudem pak dopodrobna vypovídal o fungování údajné organizované skupiny, kde měl mít hlavní slovo kontroverzní podnikatel Michal Redl.

Redlův blízký odkryl, jak se měly porcovat zakázky. Posílal jsem peníze STAN, řekl

Sám Kos měl být ale podle svých slov důležitým členem skupiny stejně jako Petr Hlubuček (dříve STAN), který na magistrátu působil jako náměstek.

Další obžalovaný, jehož dohodu o vině a trestu bude soudce Jakub Kriebel v justičním areálu v Praze Na Míčánkách posuzovat, je Luděk Šteffel. Ten působil na vedoucí pozici v Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP) a skrze svůj vliv pomáhal uzavírat zakázky výhodné pro údajnou organizovanou skupinu, ze kterých si navíc její členové měli rozdělovat úplatky.

Dva podnikatelé už dohody uzavřeli

V kauze Dozimetr se nejedná o první pokusy o snížení trestu skrze dohodu o vině a trestu. Už na konci dubna ji se státním zástupcem Borgulou uzavřeli podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah.

Před soudem s Dozimetrem opět vypovídal Dovhomilja. Popsal dělení peněz

Původně oběma hrozily vysoké tresty vězení. Díky spolupráci ale odešli od soudu pouze s pokutami a podmínkou. Dovhomilja navíc musel vypovídat v říjnu před soudem jako svědek v celé kauze, když do značné míry potvrdil znění obžaloby. Ostatní obžalovaní včetně Redla a Hlubučka ale vinu vytrvale odmítají.

