Pospíšil bude před soudem v pozici svědka i přesto, že jeho jméno obžaloba několikrát zmiňuje. Na policii musel například vysvětlovat jmenování Mateje Augustína do pozice ekonomického ředitele Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP). Právě dosazování loajálních lidí do vedoucích pozic DPP a jejich následné údajné ovlivňování veřejných zakázek je hlavním bodem celé obžaloby v kauze Dozimetr.
Hlavním obžalovaným v kauze je Michal Redl. S tím se Pospíšil setkal minimálně třikrát, i když původně tvrdil, že se se zlínským podnikatelem viděl jednou v životě. „Já jsem ho viděl před několika lety jednou na jednání se STAN,“ tvrdil Pospíšil v červnu roku 2022. O zhruba dva měsíce později už přiznal tři takové schůzky.
Jedna z nich se konala v Itálii, kam se před komunálními volbami v Praze v roce 2018 kromě Pospíšila a Redla vypravili také tehdejší předseda hnutí STAN Petr Gazdík a Pospíšilův spolupracovník Jiří Fremr. Podle Fremra, který u soudu vypovídal v kauze v pondělí, se na této dovolené domlouvala strategie TOP 09 a hnutí STAN na společné kandidátce před volbami.