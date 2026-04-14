U soudu s Dozimetrem bude svědčit Pospíšil. Dříve opomenul schůzky s Redlem

Matyáš Müller
  7:00
U obvodního soudu pro Prahu 9 bude v kauze Dozimetr svědčit bývalý náměstek pražského primátora a současný poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). Ten dříve přiznal styky s hlavním obžalovaným v celé kauze, zlínským lobbistou a podnikatelem Michalem Redlem. Nejprve nicméně přiznal pouze jednu schůzku, později svou výpověď upravil s tím, že šlo o tři schůzky.
Poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Pospíšil bude před soudem v pozici svědka i přesto, že jeho jméno obžaloba několikrát zmiňuje. Na policii musel například vysvětlovat jmenování Mateje Augustína do pozice ekonomického ředitele Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP). Právě dosazování loajálních lidí do vedoucích pozic DPP a jejich následné údajné ovlivňování veřejných zakázek je hlavním bodem celé obžaloby v kauze Dozimetr.

Je mi stydno, jsem rád, že už v politice nejsem, uvedl Fremr u soudu s Dozimetrem

Hlavním obžalovaným v kauze je Michal Redl. S tím se Pospíšil setkal minimálně třikrát, i když původně tvrdil, že se se zlínským podnikatelem viděl jednou v životě. „Já jsem ho viděl před několika lety jednou na jednání se STAN,“ tvrdil Pospíšil v červnu roku 2022. O zhruba dva měsíce později už přiznal tři takové schůzky.

Jiřího Pospíšila v radě nahradí stávající radní Prahy 8 Tomáš Slabihoudek

Jedna z nich se konala v Itálii, kam se před komunálními volbami v Praze v roce 2018 kromě Pospíšila a Redla vypravili také tehdejší předseda hnutí STAN Petr Gazdík a Pospíšilův spolupracovník Jiří Fremr. Podle Fremra, který u soudu vypovídal v kauze v pondělí, se na této dovolené domlouvala strategie TOP 09 a hnutí STAN na společné kandidátce před volbami.

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump

Sledujeme online
Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní...

Americký prezident Donald Trump a Írán odsouhlasili pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří. Došlo k tomu zhruba hodinu a půl před tím, než vypršelo ultimátum, které dal Trump Íránu a ve kterém...

OBRAZEM: Bílý beton, inspirace kubismem. Podívejte se na Dvorecký most z Vltavy

Dvorecký most se otevře 17. dubna. Jeho dopravní provoz se obejde bez...

Už víte, jak vypadá z podolské strany, viděli jste ho z té zlíchovské. Viděli jste ho i z ptačí perspektivy. Už tento pátek se po novém Dvoreckém mostě budete moci projít a o den později projet...

14. dubna 2026

Děti píšou přijímačky na víceletá gymnázia. Vedou se spory o jejich zrušení

První kolo přijímacích zkoušek na Střední odborné škole Drtinova v Praze. (11....

Přes 26 tisíc zájemců, ale jen necelých 12 tisíc míst. Právě v takovém poměru se v úterý a středu „perou“ uchazeči o místa na víceletých gymnáziích. Klíčem k přijetí jsou jednotné přijímací zkoušky....

14. dubna 2026

U soudu s Dozimetrem bude svědčit Pospíšil. Dříve opomenul schůzky s Redlem

Tisková konference poslaneckého klubu TOP 09. Na snímku Jiří Pospíšil. (27....

U obvodního soudu pro Prahu 9 bude v kauze Dozimetr svědčit bývalý náměstek pražského primátora a současný poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). Ten dříve přiznal styky s hlavním obžalovaným v celé kauze,...

14. dubna 2026

Vance je smutný z Orbánovy porážky. S Magyarem chceme spolupracovat, míní

Maďarský premiér Viktor Orbán se v Budapešti v setkává s viceprezidentem USA J....

Americký viceprezident J. D. Vance je smutný z volební porážky maďarského premiéra Viktora Orbána, je si ale jistý, že Spojené státy s jeho nástupcem budou dobře spolupracovat. Vance to prohlásil v...

14. dubna 2026  6:31

Teď vyřeším Trumpa, raduje se Carney z vítězství liberálů v doplňovacích volbách

Kanadský premiér Mark Carney při projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu....

Liberální strana kanadského premiéra Marka Carneyho si v pondělních doplňovacích volbách zajistila parlamentní většinu, kterou dosud neměla. V noci na dnešek o tom informovala agentura AP.

14. dubna 2026  6:20

Poslanci zrychleně projednají možnost vlády regulovat nařízením ceny paliv

Ve Sněmovně pokračuje druhá schůze, během níž by poslanci měli potvrdit...

Poslanci mají zrychleně ve stavu legislativní nouze schvalovat návrh zákona, který by vládě umožnil regulovat ceny nafty a benzinu nařízením kabinetu. Návrhem vláda reaguje na prudké zdražení paliv...

14. dubna 2026  5:55

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

14. dubna 2026  5:02

Trend přirozené chůze sílí. Známá barefootová značka mění majitele

Společnost Premium Barefoot přebírá značku a e-shop naBOSo.cz. (10. dubna 2026)

Společnost Premium Barefoot přebírá značku a e-shop naBOSo.cz a posiluje svou pozici na trhu s barefoot obuví. Převzetí má posílit růst firmy v segmentu, který dlouhodobě těží z rostoucího trendu...

14. dubna 2026

Mýto v mobilu. Ministr dopravy chystá změnu pro kamiony, resort tlačí čas

Premium
ilustrační snímek

Žádný technologický pravěk jako před dvěma dekádami. Ministr dopravy Ivan Bednárik se rozhodl překopat projekt soutěže na nového poskytovatele kamionového mýta. Ten zjednodušeně řečeno pouze kopíruje...

14. dubna 2026

Skok v boji s rakovinou i roztroušenou sklerózou. Vakcína na smrtící virus je blíž

Premium
Virus Epsteina–Barrové, známý též jako lidský herpesvirus 4 nebo EB virus, je...

Infikuje 95 procent lidské populace a stojí za mnoha typy rakoviny, infekční mononukleózou, chronickým únavovým syndromem i autoimunitními nemocemi, jako je roztroušená skleróza. Řeč je o viru...

14. dubna 2026

Policie hledá čtrnáctiletou dívku z Pelhřimovska, ze školy domů se nevrátila

ilustrační snímek

Policie České republiky pátrá po čtrnáctileté dívce, která zmizela v pondělí odpoledne v obci Senožaty. Podle dostupných informací odešla po skončení vyučování ze školy, domů však už nedorazila....

13. dubna 2026  21:37

Trump už se vidí jako spasitel. Obrázek ve stylu Ježíše odsuzují i jemu věrní věřící

Americký prezident Donald Trump se na své síti Truth Social přirovnal k Ježíši...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social sdílel obrázek, na němž je oděný do bílého roucha s rudým pláštěm a podobně jako Ježíš Kristus léčí nemocného. Dílem umělé...

13. dubna 2026  18:08,  aktualizováno  21:32

