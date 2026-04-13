Šňupal bílý prášek. U soudu s Dozimetrem promluví „manažer TOP 09“ Fremr

Autor:
  7:00
V pondělí u soudu v kauze Dozimetr bude svědčit Jiří Fremr. Toho policie na záběrech z kryté kamery přistihla, jak podává a šňupe bílý prášek v bytě hlavního obžalovaného Michala Redla. Později o něm další původně obžalovaný Pavel Kos hovořil jako o volebním manažerovi TOP 09. I přesto vystoupí Fremr před soudem pouze jako svědek.

Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. (22. září 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Bylo to z titulu mého sponzorství na začátku v komunálních volbách, kdy jsem podpořil pana Fremra, který byl jako volební manažer. Podpořil jsem ho částkou dva miliony korun a byla dohoda, že se mi ty peníze vrátí,“ řekl Kos loni v prosinci do policejního protokolu. Pavel Kos byl původně vedle Redla jedním z hlavních obžalovaných v celé kauze, rozhodl se ale spolupracovat s policií.

Toho dosadil Witowski, padlo u soudu s Dozimetrem. Bývalý ředitel DPP si nevzpomíná

Fremr ale oficiálně volebním manažerem TOP 09 nebyl, působil jako její straník a asistent současného poslance a bývalého europoslance Jiřího Pospíšila. Ten má přijít před soud jako svědek o den později. Fremr také na jednom z policejních záběrů z bytu Michala Redla, který byl údajně hlavou organizované skupiny, podává a šňupe bílý prášek. Právě držení drog je jediným bodem obžaloby, který Redl u soudu přiznal. Korupci a ovlivňování veřejných zakázek v Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP) dlouhodobě odmítá.

Co se týče dělení peněz z úplatků z veřejných zakázek, ty si u sebe podle výpovědí podnikatele Pavla Dovhomilji a bývalého ekonomického ředitele DPP Mateje Augustína nechával u sebe právě Fremr. Ten takovou roli odmítá.

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

ONLINE: Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump

Sledujeme online
Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní...

Americký prezident Donald Trump a Írán odsouhlasili pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří. Došlo k tomu zhruba hodinu a půl před tím, než vypršelo ultimátum, které dal Trump Íránu a ve kterém...

13. dubna 2026

Sabotáž u ropovodu TAL vyšetřuje protiteroristická jednotka. Itálie nemá pochyb

Ropovod TAL v italském Terstu. (10. září 2024)

Přerušení elektrického vedení, které vedlo na konci března k zastavení ropovodu TAL, vyšetřuje protiteroristická jednotka v Terstu a speciální útvar karabiniérů ROS. Uvedla to v neděli italská...

13. dubna 2026  6:48

Začíná týden nadprůměrného tepla, zítra zaprší, pak přijdou příjemné dvacítky

Ilustrační snímek

Pondělní ranní teploty zůstanou v rozmezí 8 až 4 °C, pak se budou denní maxima držet u hranice 20 °C. V úterý místy zaprší kvůli studené frontě, která přijde ze západní do střední Evropy a kvůli...

13. dubna 2026  6:34

Finální pokus. Deváťáci píšou podruhé přijímačky. Snad to dopadne lépe, doufají

Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....

Druhým testovým dnem pokračují jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Zájemci o čtyřleté a kratší obory mají další pokus o co nejlepší napsání zkoušky z matematiky a českého jazyka. Orientační...

13. dubna 2026  6:30

Babiš gratuloval Magyarovi. Nese velká očekávání a naděje, napsal

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš během jednání Visegrádské čtyřky v...

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš poblahopřál na vítězi parlamentních voleb v Maďarsku, lídrovi dosud opozičního uskupení Tisza Péteru Magyarovi, který jednoznačně ve volbách porazil Babišova...

13. dubna 2026  6:15

Vláda chce zákon, který jí umožní regulovat ceny paliv jejím nařízením

Vláda Andreje Babiše rozhodla o zastropování marží distributorů paliv i snížení...

Vláda Andreje Babiše projedná návrh zákona, který by jí i jejím nástupcům umožnil regulovat marže a ceny nafty a benzinu pouhým nařízením kabinetu. Vláda chce takový návrh projednat v parlamentu v...

13. dubna 2026

OBRAZEM: Prasátko jako dalmatin. V přírodě by nepřežilo, v oboře je atrakcí

Má puntíky jako dalmatin, ale žádný pes to není. S netypickým zbarvením se v...

Má puntíky jako dalmatin, ale žádný pes to není. S netypickým zbarvením se v brněnské oboře Holedná narodilo mládě divokého prasete. Jeho sourozenci jsou přitom všichni pruhovaní. Puntíkaté selátko...

13. dubna 2026  5:23

Česko v Orbánovi ztratilo spojence, řekl Macinka. Pavel věří v dobré vztahy

Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti hovoří ke svým příznivcům po oznámení...

Česko ztratilo ve Viktoru Orbánovi spojence v EU, reagoval na výsledek maďarských voleb ministr zahraničí Petr Macinka. S novou vládou chce mít nadstandardní vztahy. Lídři českých opozičních stran...

12. dubna 2026  22:03,  aktualizováno  13. 4.

Chorvatsko dál ztrácí, stále více Čechů směřuje na letní dovolenou do Itálie

Premium
ilustrační snímek

Pokles zájmu o dovolenou v Chorvatsku začal v roce 2023, kdy Češi poprvé zareagovali na zdražování nebo na zprávy o zavádění placených plážových sprch a dalších regulačních mechanismů. Úbytek turistů...

13. dubna 2026

Bič na neplatiče pokut. Strážníci zabavují „espézetky", přijít můžete o celé auto

Premium
Celníci mohou od letoška zabavit u auta registrační značky, pokud nemá řidič či...

Zastaví vás kvůli rozbitému světlu nebo rychlosti, domů už ale odcházíte pěšky. Stále více městských policií po celém Česku začíná naplno využívat silnou zbraň proti neplatičům pokut: odebírání...

13. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vesmírný triumf rozbouřené země. Artemis II vrátila Američanům pocit sounáležitosti

Premium
Astronautka a specialistka mise Artemis II Christina Kochová dívá z jednoho z...

Od naší spolupracovnice v USA Bylo mi šest, když Neil Armstrong vstoupil na Měsíc, ale dnešní přistání Artemisu II mě dojalo snad ještě více. Je to skvělý pocit. Podívej se kolem sebe – je jedno, jestli jsi republikán nebo...

13. dubna 2026

Evropské srdce bije silněji, řekla von der Leyenová. Maďaři potěšili Macrona i Merze

Příznivci opoziční strany Tisza se v Budapešti radují po oznámení částečných...

Evropské srdce v neděli v Maďarsku bije silněji, země si vybrala evropskou budoucnost. V reakci na vítězství opoziční strany Tisza v maďarských parlamentních volbách to uvedla šéfka Evropské komise...

12. dubna 2026  21:57,  aktualizováno  23:57

