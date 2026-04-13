„Bylo to z titulu mého sponzorství na začátku v komunálních volbách, kdy jsem podpořil pana Fremra, který byl jako volební manažer. Podpořil jsem ho částkou dva miliony korun a byla dohoda, že se mi ty peníze vrátí,“ řekl Kos loni v prosinci do policejního protokolu. Pavel Kos byl původně vedle Redla jedním z hlavních obžalovaných v celé kauze, rozhodl se ale spolupracovat s policií.
Fremr ale oficiálně volebním manažerem TOP 09 nebyl, působil jako její straník a asistent současného poslance a bývalého europoslance Jiřího Pospíšila. Ten má přijít před soud jako svědek o den později. Fremr také na jednom z policejních záběrů z bytu Michala Redla, který byl údajně hlavou organizované skupiny, podává a šňupe bílý prášek. Právě držení drog je jediným bodem obžaloby, který Redl u soudu přiznal. Korupci a ovlivňování veřejných zakázek v Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP) dlouhodobě odmítá.
Co se týče dělení peněz z úplatků z veřejných zakázek, ty si u sebe podle výpovědí podnikatele Pavla Dovhomilji a bývalého ekonomického ředitele DPP Mateje Augustína nechával u sebe právě Fremr. Ten takovou roli odmítá.