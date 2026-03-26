Pokračuje soud s Dozimetrem. Vypovídat bude bývalý ředitel DPP Witowski

V roce 2024 Witowského na pozici generálního ředitele DPP nahradil Ladislav Urbánek. Ten měl před soudem z pozice svědka vypovídat ve středu, líčení ale bylo přesunuto, protože se k soudu ze závažných rodinných důvodů nedostavila jedna z přísedících.
Witowského z čela DPP odvolala dozorčí rada podniku po zásahu kriminalistů v sídle podniku na podzim 2024 pro podezření z korupce při zadávání zakázky na bezpečnostní systém metra. V této kauze je stíhán i bývalý personální ředitel DPP Jiří Špička. Také ten byl tento týden předvolán v Dozimetru jako svědek, vypovídat ale odmítl. Zdůvodnil to tím, že se podle něj čeká na to, co řekne před soudem v kauze Dozimetr, aby proti němu následně byla tato výpověď použita v líčení s údajnou korupcí ohledně metra. Witowského ale na rozdíl od Špičky tehdy policisté z ničeho neobvinili.
Výpověď Witowského může vnést důležitý vhled do fungování dopravního podniku. Policie totiž viní údajnou organizovanou skupinu kolem zlínského podnikatele Michala Redla z ovlivňování veřejných zakázek souvisejících s DPP. Redl si podle obžaloby skrze své spolupracovníky dosazoval do vedoucích pozic dopravního podniku loajální osoby, které pak údajně ovlivňovaly zakázky buď ve prospěch dalších spolupracovníků nebo se nechávaly uplácet.