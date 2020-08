Peltu a Janstu jsem náměstkyni jako kontakty nepřidělila, tvrdí Valachová

Obžaloba tvrdí, že Kratochvílová jako náměstkyně pro sport ovlivnila v roce 2017 výši dotací ve prospěch Peltovy Fotbalové asociace ČR a Janstovy České unie sportu a že mužům vynášela informace.



„Pánové Jansta a Pelta byli funkcionáři národní rady, takže je přirozené, že byli partnery paní náměstkyně. Ale opravdu jsem je nepřidělila,“ uvedla současná poslankyně Valachová. Vymezila se tak proti výpovědi Kratochvílové, která tvrdí, že jí ministryně Peltu s Janstou určila jako „komunikační osoby směrem do sportovního prostředí, protože měli historickou paměť a ve sportovním prostředí se pohybovali léta“.

Kratochvílová také trvá na tom, že Pelta s Janstou měli nárok na informace ohledně dotačních programů mimo jiné proto, že byli členy národní rady. A že tedy neporušila svou povinnost mlčenlivosti, když s nimi zvažované dotace probírala.

„Národní rada v žádném případě nemohla svými členy zasahovat v konkrétních dotačních řízeních do konkrétních částek, dokud dotační řízení běží,“ reagovala Valachová. „V žádném případě jsem je (Peltu a Janstu) nevyzývala, aby nahradili dotační neveřejné řízení,“ doplnila na dotaz státního zástupce.

„O vztahu paní Kratochvílové a pana Pelty jsem nevěděla a kdyby mi to někdo tvrdil, opravdu bych tomu nevěřila,“ řekla exministryně. Před soudem zároveň litovala, že své podřízené umožnila, aby využívala její služební byt.

Dotační kauza stála místo i Valachovou

„Do budoucna je to pro mě velké ponaučení a zklamání. Společnou domácnost jsem s ní v žádném případě nevedla, tu jsem vedla se svým manželem a dvěma dětmi. Můj vztah k paní Kratochvílové byl pracovní, absolutně jsem jí důvěřovala, pokládala jsem ji za přítelkyni. Určitě by mě nenapadlo, co jsem si musela vyslechnout prostřednictvím operativní techniky, jak moc mě nenávidí a pomlouvá,“ uvedla.



Zároveň Valachová u soudu tvrdila, že Kratochvílová byt využívala jen občas a pouze v době, kdy byla její ředitelkou kabinetu. „Nevím, kde bydlela, když byla náměstkyně, a je mi to dost jedno,“ uvedla politička stroze. Kratochvílová reagovala na některé části její výpovědi ironickými úsměvy a posunky.

Kauza stála místo nejen Kratochvílovou a Peltu, který se z vazby vzdal svého postu ve fotbalové asociaci, ale právě i Valachovou.Ta po zahájení stíhání své náměstkyně rezignovala. Předtím ale rozhodla o pozastavení vyplácení dotací a ministerstvo následně příslušné dotační programy vypsalo znovu. Proto zůstaly všechny stíhané trestné činy ve stadiu pokusu.

„Pochopila jsem, že existuje nesmyslná válka mezi Českou unií sportu a Českým olympijským výborem, nerozuměla jsem tomu. Zřejmě naivně jsem chtěla podpořit to, aby sportovní prostředí pracovalo pro sport společně,“ dodala Valachová ke své činnosti na ministerstvu.