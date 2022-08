Kauzu Altnera a ČSSD soud přerušil. Rozhodne nejdřív o podílu jeho kolegů

Dle soudkyně Dagmar Stamidisové je nutné rozhodnout nejprve o žalobě notáře Václava Halbicha a pozůstalých po právníkovi Václavu Hájkovi, kteří chtějí do sporu vstoupit.

Smlouvu s Altnerem uzavřel v roce 1997 tehdejší šéf strany a současný prezident Miloš Zeman. ČSSD následně ve sporu o své sídlo uspěla a Altner jí poslal fakturu na 50 milionů korun. O dvě třetiny z této částky se ale zvlášť přihlásili jeho spolupracovníci Halbich a Hájek. Strana proto Altnerovi vyplatila jen třetinu a zbytek peněz složila do soudní úschovy.

Následovala soudní bitva a pravomocný verdikt, podle nějž měla ČSSD dědicům Altnera, jenž v mezidobí zemřel, nakonec vyplatit přes 300 milionů korun. Přiznanou odměnu 18,5 milionu korun totiž navýšila smluvní pokuta.

Nejvyšší soud ale tento rozsudek zrušil s tím, že smluvní ujednání o odměně nebylo dostatečně určité a že není jasné, co advokát pro stranu konkrétně vykonal. Nárok Altnerových tak od roku 2020 opět zkoumá Obvodní soud pro Prahu 1. Pokud by soudy znovu rozhodly stejně jako v minulosti, činila by nyní smluvní pokuta přes 400 milionů korun.

Aktuální žalobu Halbicha a Marie Hájkové chce Stamidisová začít projednávat 21. října. „Mám za to, že po 22 letech je použití tohoto typu žaloby naprosto nevhodné, nicméně všechno je to na úvaze těch, kteří tu žalobu podali,“ uvedla už dříve.

Právní zástupce Halbicha a Hájkové k tomu novinářům řekl, že chtěli deklarovat, že mají každý z nich nárok na třetinu z čehokoliv, co Altnerovi dědici vysoudí. Veronika a Patrik Altnerovi s připojením Halbicha a Hájkové ke svému nároku nesouhlasí. Tvrdí, že Halbich i Hájek jejich otci „22 let okopávali kotníky“.