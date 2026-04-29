Soud původně plánoval vynést nový rozsudek už v lednu, nakonec však znovu otevřel dokazování, a to proto, aby se obhájce mohl seznámit se zdravotnickou dokumentací týkající se jedné z poškozených žen. Podle mluvčí soudu Jany Humeni má soud ve středu v plánu neveřejný výslech znalkyně, následovat by měly závěrečné řeči a soudce už na dnešek plánuje i vyhlášení rozhodnutí.
Cimický čelí obžalobě z 35 skutků vydírání a čtyř znásilnění, kterých se podle státní zástupkyně dopustil mezi lety 1979 a 2019. Poškozené ženy byly převážně pacientkami Psychiatrické nemocnice Bohnice a později centra duševního zdraví Modrá laguna, které Cimický po odchodu z Bohnic založil. Mezi poškozenými jsou i studentky, které byly v bohnické léčebně na praxi.
Psychiatr Cimický je vinen. Za znásilnění a vydírání dostal 5 let vězení
Lékař a spisovatel se zúčastnil pouze prvního hlavního líčení v lednu 2024, kdy odmítl, že by se dopustil znásilnění či jakéhokoli sexuálního nátlaku. Uvedl, že jeho jednání bylo vždy vedeno pouze s úmyslem a cílem léčit pacienta. Pokud ho některá z pacientek pochopila jinak, omlouvá se a chápe to jako profesní selhání, uvedl tehdy psychiatr. Z dalších soudních jednání se omluvil.