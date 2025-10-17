Únik rozsudku v kauze Čapí hnízdo do médií nebyl trestný čin, rozhodl soud

Uvedl to server info.cz s odkazem na mluvčí soudu Marcelu Pröllerovou, která informaci o zastavení Kydalkova stíhání následně potvrdila.
Policie počátkem letošního července navrhla Kydalku obžalovat z přečinu neoprávněného přístupu a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací. Žalobce Jan Vychyta z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 následně návrhu vyhověl, podle něj bylo Kydalkovo jednání trestné.
Bývalý soudce Kydalka čelí obžalobě kvůli úniku rozsudku nad Babišem
V dotační kauze Čapí hnízdo čelí obžalobě předseda ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně, současná europoslankyně Jana Nagyová (ANO). První zprošťující rozsudek vynesl městský soud předloni v lednu, verdikt ale zrušil vrchní soud v neveřejném zasedání na podzim 2023. Letos v červnu Vrchní soud v Praze osvobozující rozsudek opět zrušil a konstatoval, že v jednotlivých krocích v případu spatřuje znaky trestných činů.
Kydalka sledovaný případ neměl na starosti. Kauzu Čapího hnízda u městského soudu řešil trestní senát soudce Jana Šotta. O odvolání v roce 2023 rozhodoval na vrchním soudu senát soudců Evy Brázdilové, Stanislava Králíka a Roberta Pacovského.
Bývalý soudce se údajně vytýkaného jednání dopustil krátce před svým odchodem do předčasného důchodu v listopadu 2023, kdy podle zjištění policie vstoupil do interního systému Městského soudu v Praze a stáhl si rozhodnutí pražského vrchního soudu, které tam bylo vloženo předchozí den. Údajně verdikt poskytl novinářům bez anonymizace a dříve, než ho začal soud rozesílat účastníkům řízení.