Nikdo z Babišovy rodiny nemá u soudu co dělat. Nagyová nečekaně promluvila

„Obhájci mě za to nepochválí, ale říct to musím. Chci se velice omluvit celé rodině pana Babiše, včetně jeho osobně. Pokud někdo v minulosti hypoteticky pochybil, tak jsem to byla já,“ řekla Nagyová soudci.

„Hypoteticky jsem mohla něco špatně vyhodnotit. Věřím však, že jsem postupovala v souladu s tím, jak byla v dané době daná problematika dotací vykládána. Nikdo z této (Babišovy, pozn. red.) rodiny tady u soudu nemá co dělat,“ uzavřela Nagyová.

Poté vystoupil i Andrej Babiš. „Strašně mě to vůči paní Nagyové mrzí a děkuji za její vyjádření. Všem v Česku je jasné, že kdybych nešel do politiky, žádné trestní stíhání by nebylo,“ uvedl.

Nagyová se o slovo přihlásila během středečního líčení poté, co soudce přečetl zbylé výpovědi svědků z přípravného řízení. Babišova žena Monika a její bratr Martin Herodes, které soud ve středu předvolal, vzhledem k příbuzenskému vztahu s Babišem odmítli vypovídat.

„Obžalovaný je můj švagr a také kvůli tomu, že jsem byl v této věci ze začátku trestně stíhaný,“ uvedl k tomu Herodes. Babišova dcera z prvního manželství Adriana Bobeková se k jednání ze zdravotních důvodů nedostavila. Ze zákona mohou svědci odmítnout výpověď, pokud by tím uškodili sobě nebo svým blízkým.

Soud pokračoval čtením seznamu listinných důkazů. Jedním z nich je i záznam dokumentu Víta Klusáka Matrix AB, ve kterém Babiš poprvé na veřejnosti přiznal, že Čapí hnízdo byl jeho projekt, který ho napadl při čekání ve frontě v pražské zoo. Babiš se proti tomu v soudní síni ohradil.

Obžaloba tvrdí, že Babiš svým vlivem a činností podvodně zajistil vytvoření podmínek k tomu, aby společnost Farma Čapí hnízdo navenek splňovala požadavky pro získání evropské dotace pro malé a střední podniky.

Podle státního zástupce si byl přitom vědom toho, že společnost je propojená s firmami z jeho holdingu Agrofert. Úspěšnou žádost o padesátimilionovou dotaci na stavbu kongresového areálu podala v únoru místopředsedkyně představenstva Farmy Čapí hnízdo Jana Nagyová.

Žalobce podle dřívějších informací navrhuje pro expremiéra tříletou podmínku a peněžitý trest deset milionů korun, pro Nagyovou pak žádá stejný podmíněný trest, zaplatit by měla půl milionu korun. Babiš i Nagyová od začátku vinu odmítají.