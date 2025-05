Soud opět řeší Čapí hnízdo. Babiše může definitivně zprostit, nebo kauzu zvrátit

Soudkyně Eva Brázdilová nařídila veřejné zasedání v případu kolem padesátimilionové dotace od pondělí do středy a pokračovat bude soud i v týdnu od 23. do 27. června. Rozhodnutí tak patrně padne ještě před volbami do Sněmovny, v nichž Babiš znovu usiluje o post premiéra.

Když Vrchní soud rozhodoval o odvolání státního zástupce Jaroslava Šarocha před dvěma lety poprvé, zrušil zprošťující verdikt nad Babišem a Nagyovou během neveřejného jednání. Tentokrát postupuje jinak. „Lze předpokládat, že soud provede v dotčené věci vlastní dokazování,“ vysvětlil mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Babiše a Nagyovou zprostil loni v únoru už podruhé obžaloby Městský soud v Praze. Podle soudce Jana Šotta se nepodařilo prokázat, že by při podání žádosti o evropskou dotaci úmyslně zatajili skutečnou vlastnickou strukturu Čapího hnízda.

„Senát uznává, že bez Agrofertu a jejích financí na reklamu farma sice nemohla existovat, tato skutečnost ale neprokazuje dotační podvod,“ uvedl soudce Šott. I tak ale se podle něj jednalo o samostatnou společnost a na dotace to nemělo vliv.

Dále Šott v zatím posledním verdiktu v kauze uvedl, že nebylo prokázáno, že by příbuzní Babiše byli bílými koňmi. Naopak jeho děti podle něj nic neriskovaly, protože měly finanční podporu Agrofertu, a proto se do podnikání s farmou pustily.

Odvolání zbrzdily eurovolby

Proti loňskému verdiktu se však státní zástupce Šaroch znovu odvolal. Tento proces ale zbrzdily loňské eurovolby, ve kterých byla Nagyová zvolena na kandidátce hnutí ANO do Evropské parlamentu, čímž získala europoslaneckou imunitu, a proces se tak musel přerušit.

Letos v dubnu však europoslanci hlasováním ve Štrasburku Nagyovou na doporučení výboru pro právní záležitosti imunity zbavili. Sama to prý očekávala a nadále je přesvědčena, že odvolací soud rozhodne v její prospěch a očistí ji. „Evropský parlament většinu kauz vydává, neposuzuje vinu, nebo nevinu. Na tom není nic překvapujícího,“ uvedla Nagyová.

Kauza kolem Čapího hnízda se táhne od roku 2015, kdy policie prvně obvinila 15 lidí včetně Babišova syna Andreje mladšího či poslance Jaroslava Faltýnka (ANO). Kromě Nagyové a Babiše však bylo posléze jejich stíhání státním zastupitelstvím zastaveno.