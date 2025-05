Bareš v minulosti u soudu vyloučil, že by úvahy o dotaci hrály roli při rozhodování, že se farma Čapí hnízdo z Agrofertu vyčlení. „Nebýt výpovědi svědka Bareše, možná by to dopadlo jinak,“ řekl soudce Šott po prvním osvobozujícím verdiktu v roce 2023.

Sám Bareš přitom v minulosti u soudu vystupoval proti Babišovi a Nagyové poměrně kriticky. Během první výpovědi ale uvedl, že Babiše do pokračování projektu přemluvila rodina, byť chtěl pozemek původně prodat. „Potvrzuje to rozumnost verze, kterou se hájí obhajoba, že pana Babiše přemluvila rodina,“ shrnul tehdy soudce Šott.

Připomeňte si, co řekl u soudu v roce 2022 podnikatel Bareš:

29. září 2022

Podle státního zástupce Mojmíra Frčka (který zastupuje Jaroslava Šarocha, pozn. red.) však Bareš vycházel ze zprostředkovaných informací. Soudkyně Eva Brázdilová ho proto k odvolacímu řízení povolala k výpovědi znovu.

Kromě něj dopoledne u soudu promluví i ekonomický znalec Vítězslav Hálek. Ten už v minulosti před prvoinstančním soudem uvedl, že farma Čapí hnízdo nebyla ekonomicky schopna projekt uskutečnit bez vztahů s Agrofertem. „Je to podvodník, který dělá znalecké posudky na objednávku,“ řekl v pondělí na Hálkovu adresu Babiš.

Takhle vypovídal loni u soudu znalec Vítězslav Hálek:

14. února 2024

Odvolací řízení soudkyně Brázdilová nařídila od pondělí do středy, kdy už může dojít na závěrečné řeči, případně může pokračovat ještě v červnu. Rozhodnutí tak patrně padne ještě před říjnovými volbami do Sněmovny, v nichž Babiš znovu usiluje o post premiéra. „Kdy k tomu dojde, záleží na tom, jak se nám podaří splnit program,“ vysvětlila v pondělí soudkyně.

Vrchní soud nyní řeší odvolání státního zástupce proti osvobozujícímu verdiktu. Soudkyně mu může vyhovět a případ vrátit nižšímu soudu, jehož zaváže, aby verdikt respektoval, nebo Babiše a Nagyovou definitivně zprostí viny. Kauza se táhne od roku 2015, kdy policie obvinila 15 lidí včetně Babišova syna Andreje mladšího či poslance Jaroslava Faltýnka (ANO). Kromě Nagyové a Babiše však bylo jejich stíhání zastaveno.