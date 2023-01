Žalobce nevěřil v Babišovu vinu, soudce odvedl dobrou práci, říká advokát

Poslechněte si celý rozhovor s advokátem JUDr. Petrem Suchomelem v Kontextu:

Rozsudek zatím není pravomocný, žalobce Jaroslav Šaroch si vzal lhůtu na odvolání. Jana Nagyová se na místě odvolání vzdala, advokát Andreje Babiše odpověděl, že se musí zeptat klienta.

Advokát Petr Suchomel

„Soud rozhodl, že nedošlo k trestnému činu. Je jedno, jak to státní zástupce kvalifikoval, tím není soudce vázán. Mohl říct: ‚Je to trestný čin, ale jiný.‘“

Co se chyb obžaloby týče, nechce Suchomel mluvit přímo o chybách. „Nikdo asi nechceme žít ve státě, kde budou žaloby stoprocentně úspěšné. Zároveň se musíme dívat, zda státní zástupci obžalovávají odpovědně, o čem jsou někdy pochybnosti. Státní zástupci se řídí zásadou ‚v pochybnostech žaluj‘, což se nám advokátům moc nelíbí,“ vysvětluje advokát.

Případ Čapí hnízdo byl podle něj mimořádný. „Vzpomeňme si, že státní zástupce i se souhlasem nadřízeného už dříve stíhání zastavil. Po zásahu nejvyššího státního zástupce se to vrátilo zpátky. Je to postup, který trestní řád umožňuje, ale nestává se to často,“ připomněl historii případu.

Podle Suchomela mají obžalovaní v podobných veřejně sledovaných případech „smůlu“ v tom, že jsou státní orgány důslednější. „Vidí novináře, kteří je kontrolují, proto ty kauzy trvají tak dlouho. Nedivím se, že se na kauzu nejvyšší státní zástupce rozhodl podívat. V jiných případech by možná tak důsledný nebyl. V podstatě byl ale dneska státní zástupce u soudu v situaci, kdy se svou žalobou už před dvěma lety nesouhlasil. On to samozřejmě mohl doplnit a znovu zastavit, ale je možné, že to neudělal, protože nejvyšší státní zástupce ve skutku trestný čin vidí,“ hodnotí advokát.

Podle něj to bylo patrné už z návrhu trestu. „U činů, které tam byly, je trestní sazba pět až deset let vězení. Šaroch přitom navrhoval tříletou podmínku. To je mírnější než minimální trest. Bylo z toho vidět, že není o obžalobě přesvědčený,“ přidává detail Petr Suchomel.

Andrej Babiš opakovaně u soudu zmiňoval, že jde o politický proces, podle advokáta Suchomela tomu tak ale jasně nebylo. „Soudce se k tomu vyjadřoval a zásadně řekl, že neodhalil jednu jedinou indícii, že by kauza byla zpolitizovaná. Výslovně řekl, že pokud Andrej Babiš ve své výpovědi tvrdil, že kdyby nebyl v politice, tak by kauza vůbec nevznikla, tak soudce řekl ano, ale s tím musíte v demokratické zemi počítat, že pokud vstoupíte do politiky, že veřejnost oprávněně bude prověřovat celou vaši minulost a že budete pod zostřeným dohledem,“ odvětil advokát.

Jaký bude při odvolání další postup v kauze Čapí hnízdo? Dá se průběh soudu zpochybnit? Bude čekat některé zapojené do případu nové soudní stíhání kvůli výpovědím? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!