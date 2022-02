Stamiliony od ČSSD nárokují u soudu vedle Altnerových dědiců i další dva lidé

Soudkyně Dagmar Stamidisová nejdříve chtěla, aby byl jejich nárok posouzen jako samostatná žaloba, nakonec byly případy spojeny. Stamidisová však vzápětí vyčlenila nároky Halbicha a Hájkové k samostatnému projednání.

Spor se u soudů řeší už přes 20 let. Smlouvu o zastupování ČSSD ve sporu o její sídlo, Lidový dům, uzavřel s Altnerem v roce 1997 tehdejší šéf strany a současný prezident Miloš Zeman. Sociální demokracie následně ve při o nemovitost uspěla. Altner jí poté poslal fakturu na 50 milionů korun, o dvě třetiny z této částky se ale zvlášť přihlásili jeho spolupracovníci Halbich a Hájek.

Strana proto Altnerovi vyplatila jen třetinu a zbytek peněz složila do soudní úschovy. Podle původního rozsudku, který ale později zrušil Nejvyšší soud, měla strana dědicům Altnera, jenž v mezidobí zemřel, vyplatit za zastupování přes 300 milionů korun. Obvodní soud proto nárok Altnerových projednává znovu.

Stamidisová v pátek řekla, že sice původně rozhodla, že podání Halbicha a Hájkové je samostatnou žalobou, její kolegyně, jež ho dostala k projednání, však řízení do jednoho i přes nesouhlas Stamidisové spojila.

Stamidisová proto následně rozhodla o tom, že nároky Hájkové a Halbicha vyloučí k samostatnému projednání. „Mám za to, že po 22 letech je použití tohoto typu žaloby naprosto nevhodné, nicméně všechno je to na úvaze těch, kteří tu žalobu podali,“ uvedla Stamidisová. Avizovala, že v budoucnu zřejmě řízení o sporu Altnerových s ČSSD přeruší a nejprve rozhodne o podání Halbicha a Hájkové.

„Jestliže si někdo sjednal odměnu a domluví se, že se bude dělit na třetiny, tak se odměna dělí na třetiny,“ řekl novinářům po jednání právní zástupce Hájkové a Halbicha.

Halbich vysoudil už 16,8 milionu

V nynější fázi podle něj nelze předpokládat, jakou částku soud přizná Altnerovým dědicům. „Naším zájmem byla v rámci řízení deklarace toho, že moji klienti mají nárok z čehokoli, co se tady vysoudí, na jednu třetinu,“ vysvětlil Fuchs. Halbich už za svou práci ve sporu o Lidový dům vysoudil 16,8 milionu korun.

Altnerovi potomci s připojením věci nesouhlasí. „Dvaadvacet let našemu otci okopávali kotníky, neposkytli mu žádnou pomoc, když v tomto soudním řízení usiloval proti sociální demokracii o své nároky. Naopak veřejně říkali, že otec má nároky, které jsou přehnané a se kterými nesouhlasí. Jakmile jsme je vyzvali k tomu, aby svědčili a mluvili pravdu, tak se snaží podle mého názoru svědecké výpovědi vyhnout tou intervenční žalobou, protože tu podali až potom, co jsme je označili jako svědky,“ řekla novinářům Altnerova dcera Veronika.

Důvodem, proč se Halbich s Hájkovou do řízení přihlásili, podle ní může být i to, že ČSSD již není vládní ani parlamentní stranou.

Altnerová upozornila na to, že Hájková i Halbich si podali přihlášku do dědického řízení po Altnerovi, ve kterém by podle ní bylo nejrozumnější spor také vyřešit. Podotkla však, že se dohodě nebrání.

Jednali i o smíru

Altnerovi také s ČSSD jednali o možném smíru. „My jsme na minulém jednání řekli, že jsme ochotni jednat o smíru. Sešli jsme se jednou nebo dvakrát a do toho nám spadlo duo Halbich - Hájek, Řekli jsme si, že zjistíme, v jakém stavu to je, a pak budeme případně dál jednat,“ dodala Altnerová.

Obvodní soud pro Prahu 1 už jednou rozhodl, že má ČSSD za zastupování Altnerovi vyplatit 18,5 milionu korun a a také smluvní pokutu 318 milionů Kč. Nejvyšší soud ale vrátil spor na začátek s tím, že smluvní ujednání o odměně nebylo dostatečně určité a že není jasné, co advokát pro stranu konkrétně vykonal. Pokud by soudy znovu rozhodl stejně jako v minulosti, činila by nyní smluvní pokuta více než 400 milionů korun.