Osmdesátiletá advokátka okradla klienty o 161 milionů. Soud jí uložil sedmiletý trest

Podle nepravomocného verdiktu zpronevěřily ženy klientům celkem přes 161 milionů korun, policie peníze nedohledala. Suková navíc část klientů podvedla, když si od nich kvůli svým finančním problémům půjčovala peníze pod příslibem zúročení vkladu. Zatímco Suková se k trestné činnosti přiznala, Marešová trvá na tom, že o ničem nevěděla.
Obžaloba tvrdí, že osmdesátiletá Suková a její koncipientka Marešová páchaly trestnou činnost od roku 2007 do září 2022, kdy je zadržela policie a soud je na čas poslal do vazby. Klienti u advokátní kanceláře Sukové skládali do úschovy peníze, které měly ženy po naplnění smluvních podmínek vyplatit druhé straně. Peníze však využívaly zejména k výplatám jiných klientů nebo pro sebe. Státní zástupkyně žádala pro Sukovou devět let vězení, pro Marešovou sedm.
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Součástí rozsudku je povinnost uhradit většině přihlášených poškozených klientů vznesené nároky. Obhájkyně Sukové ale podotkla, že vzhledem k věku její klientky poškození lidé na náhradu škody nikdy nedosáhnou.
Pondělní jednání provázela zjitřená atmosféra – obzvlášť poté, kdy Suková směrem k přítomným poškozeným prohlásila, že na její pobyt ve vězení budou společně s dalšími daňovými poplatníky přispívat miliony z daní, zatímco ona tam bude dostávat vařenou stravu. Poukazovala na své zdravotní neduhy a požadovala nižší trest a aby mohla sdílet celu jen s jedním, maximálně se dvěma lidmi. Někteří z jejích bývalých klientů poté soudní síň v emocích opustili. Při vyhlašování dlouhého verdiktu pak Suková budila dojem, že klimbá. Na rozdíl od poškozených a ostatních přítomných v místnosti si směla rozsudek vyslechnout vsedě.
Podle soudu Suková zpronevěřila 34,6 milionu korun sama a dalších 126,8 milionu ve spolupachatelství s dcerou. Advokátka si pak od jara 2017 postupně půjčila od klientů celkem 5,7 milionu korun, které poté převáděla mezi jednotlivými úschovními účty a používala je opět k výplatě úschov jiným klientům nebo pro vlastní potřebu.
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Suková v závěrečné řeči uvedla, že se dostala do dlouhodobé dluhové spirály s vysokými úroky. Tvrdí, že se domnívala, že nakonec bude schopná zpronevěřené prostředky vrátit, protože se seznámila s člověkem, který vynalezl přístroj na výrobu levné elektřiny. Uvádí, že z peněz klientů jí nezbylo nic. „Prošla jsem si a procházím zaslouženým peklem,“ dodala.
Marešová trvá na tom, že byla jen zaměstnankyní své matky a o její trestné činnosti neměla povědomí. Svědci se u soudu shodovali na tom, že se Sukovou při podpisu smluv vůbec nepřišli do kontaktu a nikdy ji neviděli – za advokátní kancelář s nimi jednala Marešová. Popisovali také zdůvodnění, která od Marešové slyšeli, když smluvené transakce vázly – podle nich uváděla, že je nemocná nebo že je na horách a má tam špatný signál. Obžaloba navíc zdůrazňovala, že Suková není technicky zdatná a související internetové bankovnictví spravovala její dcera.
Zasažení klienti vypověděli, že využití služeb kanceláře jim způsobilo milionové škody nebo přímo ztrátu veškerého majetku, dále psychickou újmu, nesplacené hypotéky, propadnutí záloh či nutnost přesunout se z vlastní nemovitosti do podnájmu. V souvislosti s kauzou podali trestní oznámení na Českou advokátní komoru kvůli selhání kontrolních mechanismů. Zmocněnkyně klientů zdůraznila, že dodnes nedostali zpátky ani korunu.