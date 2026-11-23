Impulzem k pořízení větší ochrany byly mimo jiné tragické události spojené se střelbou v Uherském Brodě v roce 2015 a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v prosinci 2023, při kterých hasiči zasahovali. Balistické vesty však mají sloužit především při komplikovanějších výjezdech.
„Reagujeme nejen na tu dobu, kdy jsou tu určitá rizika z hlediska aktivních útočníků, ale je potřeba vnímat, že hasičský záchranný sbor zasahuje v mnoha případech, kde hrozí střepinové poranění, jako jsou požáry muničních skladů, požáry dopadových ploch a další,“ prohlásil Legner.
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Komplety nebudou podle šéfa hasičského sboru součástí zásahových nebo výjezdových cisteren, ale budou připravené v garážích na stanicích. Budou se předávat do jednotlivých aut podle potřeby. „Může se stát, že pokud by sada byla součástí prvovýjezdového vozu, který bude třeba u dopravní nehody, tak bude nedostupná,“ uvedl Legner. První komplety budou v Praze, krajských městech a na větších okresních stanicích, později budou na všech stanicích. Nejpozději by se tak mělo stát do poloviny příštího roku.
Součástí ochranného kompletu je balistická vesta s možností připevnění osobního vybavení, rozšířená ochranná sada zahrnující ochranu krku, horních částí paží, břicha, klínu a spodní části zad, přilba, ochranné pomůcky a osobní taktická lékárnička vybavená materiálem pro ošetření bodných a střelných poranění a silného krvácení. Vesty zastaví střely z pistolí, střepiny, částečně dokážou zastavit i nůž.
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Při střelbě na filozofické fakultě bylo podle Legnera na místě několik jednotek, zhruba kolem třicítky hasičů. „Tenkrát žádnou balistickou ochranu neměli. Dnes by to mělo být v tom duchu, že všichni by jí měli být vybaveni,“ prohlásil ředitel hasičů. Hasiči by se ale neměli podle něj primárně pohybovat tam, kde je riziko střelného úrazu. „Aktivní útočník není to meritum věci, proč to pořizujeme,“ řekl.
Sady mají životnost kolem deseti let. Poté bude sbor podle Legnera vyhodnocovat, jak se osvědčily.