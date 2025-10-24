Do souboje o šéfa ODS jde i ostravský politik Ivan. Du do toho p*čo, napsal

Josef Kopecký
  8:24aktualizováno  9:00
Radim Ivan, místostarosta městské části Ostrava Jih, se přihlásil do souboje o post šéfa ODS. „Du do toho p*co,“ napsal na sociální síti X. Speciální pozdrav s vulgaritou používají běžně ostravští fotbaloví fanoušci. „Když dokázala vyhrát Plzeň v Římě, dokážeme my změnit ODS,“ uvedl pro iDNES.cz Radim Ivan v narážce na vítězství fotbalové Plzně ve čtvrtek večer v Římě 2:1.

Radim Ivan z platformy Cesko plus daruje prezidentovi ponozky.při setkání prezidenta Petra Pavla s mladymi zakladateli inovativnich firem a projektů. (19. srpna 2025) | foto: ČTK

Svou kandidaturu na sociální síti X oznámil krátce po místopředsedovi ODS, ministrovi dopravy Martinu Kupkovi, takže kandidáti na šéfa strany jsou nyní dva. A není vyloučeno, že přibydou další.

„Jdeme měnit ODS k lepšímu,“ napsal nejprve brzy ráno iDNES.cz Ivan, zda jeho „du do toho“ skutečně znamená, že bude na lednovém kongresu občanských demokratů kandidovat na předsedu strany.

Ivan kritizuje strejcokracii a volbu Bendy do čela klubu aklamací

Ivan kritizoval, jak si poslanecký klub ODS znovu zvolil do svého čela Marka Bendu.

„Veřejná volba předsedy klubu aklamací je prasárna, která nemá v demokratické straně co dělat. Nicméně to přesně zapadá do modus operandi strejcokratického řízení. Nové tváře vyděsíme v první chvíli, kdy by se někdo vzepřel, ať je ostrakizován od prvního momentu,“ napsal.

Za to ho kritizoval šéf senátorského klubu ODS Zdeněk Nytra. „To je nějaká sázka, každý den jeden debilní koment? Fakt se musíš vyjadřovat k něčemu, kde jsi nebyl,“ reagoval na ostravského kolegu Nytra.

„Budu mít, jak ty říkáš, debilní komentáře, dokud budeme dělat debilní politické kroky,“ nenechal si to líbit Ivan.

Potřebujeme silnou a srozumitelnou pravicovou stranu, říká Kupka, který chce vést ODS

Ministr dopravy v končící vládě Martin Kupka oznámil své rozhodnutí, že bude kandidovat na šéfa ODS, několik hodin před ním.

„Ano, přijal jsem nominaci a jdu do toho,“ napsal iDNES.cz Kupka. Premiér Petr Fiala chce v čele občanských demokratů skončit na kongresu, který se uskuteční 17. a 18. ledna, v reakci na výsledek voleb, které jasně vyhrálo ANO a volbu sestavuje Andrej Babiš s SPD a Motoristy sobě.

Kupka na sociální síti X napsal, že přijal nominaci na jednání místní organizace ODS ve středočeských Líbeznicích, kde bydlí a dříve dělal starostu. Na jednání líbeznické organizace ODS nominován jednomyslně.

„Cítím i osobní odpovědnost za to, kam bude směřovat naše země. Potřebujeme silnou a srozumitelnou pravicovou stranu, která dokáže oslovit širší skupinu voličů odprava až do středu. Bude jasně vyhraněná, kompetentní a nabídne praktická řešení problémů lidí v naší zemi,“ napsal iDNES.cz Kupka.

Vedl ve volbách středočeskou kandidátku SPOLU a byl ve vedení ODS spojencem končícího premiéra Petra Fialy, zastáncem koalice SPOLU i pětikoaliční vlády, kterou Fiala vytvořil.

Černochová si chce před rozhodnutím o kandidatuře popovídat se zástupci ODS

Ministryně obrany Jana Černochová napsala iDNES.cz, že si chce před svým rozhodnutím o kandidatuře na předsedkyni či do nejužšího vedení strany promluvit nejprve s lidmi z pražské ODS.

„Nevím. Musím si to všechno dobře promyslet a nejprve si popovídat se zástupci ODS Praha. Díky za pochopení,“ napsala Černochová.

Podle šéfky pražské ODS Alexandry Udženije by měla mít Praha zastoupení v nejužším vedení strany – buď prvního místopředsedu nebo řadového místopředsedu. Kdo to bude, by podle ní mělo být jasné do konce roku.

I předchůdce Udženije v čele pražské ODS Marek Benda tento týden ve Sněmovně řekl, že pražská ODS bude mít kandidáta do nejužšího vedení občanských demokratů.

Kuba mlčí, Červíček chce být místopředsedou

Jihočeský hejtman Martin Kuba na otázku iDNES.cz, zda bude kandidovat na předsedu ODS, za dva dny neodpověděl. Kuba byl vůči koalici SPOLU vždy skeptický.

Senátor Martin Červíček řekl iDNES.cz, že se bude ucházet o post místopředsedy strany. V den, když Petr Fiala výkonné radě ODS oznámil, že už nebude kandidovat, se Červíček kriticky vyjádřil ke koalici SPOLU. „Koalice SPOLU je přežitá,“ řekl při příchodu na jednání výkonné rady ODS Červíček.

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

