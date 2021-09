Lékaři Pfizer vítají. Je v menších baleních, skladovat by se mohl tři měsíce

Praktici doposud očkovali látkami AstraZeneca, Moderna a Janssen. Co pro praktiky bude znamenat příchod vakcíny Pfizer?

Očkování Pfizerem bude pro lékaře výhodné v tom, že bude logisticky snadnější. Distribuce by měla probíhat v minimální dodávce třiceti dávek. Mnoho ordinací totiž doposud naráželo na to, že minimální množství při objednávce například Moderny je padesát dávek. Na spotřebování mají měsíc, což je pro některé lékaře u takového množství příliš krátká doba na zpracování.

Na počátku se ale Pfizer k praktickým lékařům nedovážel, protože ho bylo nezbytné skladovat nejméně v minus 60 stupních Celsia. Co se změnilo?

Na začátku výrobce nevěděl, co si z bezpečnostního hlediska může dovolit, proto byla opatření tak přísná. Nyní se ukázalo, že je možné ho skladovat i v chladničkové teplotě. Mluví se dokonce i o tom, že by mělo být možné Pfizer v této teplotě uchovávat až po dobu tří měsíců. Ví se, že o to Pfizer nyní žádá.

Liší se nějak vakcína Pfizer v očkovacích centrech od vakcíny, kterou budou dostávat praktičtí lékaři?

Rozdíl nebude žádný. Vždy se vozí lahvička po šesti dávkách, lišit se bude pouze distribuce. Doposud se vakcína přepravovala v chladicích boxech, ve kterých je až k tisíci dávkám, do několika distribučních míst v republice. Tam se vakcíny rozdělovaly a rozvážely například do nemocnic. Nyní má distributor oprávnění krabici rozdělovat na menší balení, a ta potom dopravit přímo do konkrétní ordinace. Minimální balení obsahuje pět ampulí po šesti dávkách.

Zájemců o očkování ale ubývá. Budou mít lékaři o vakcínu zájem, když ji nemají komu dát?

Teď se opravdu zdá, že zájem pacientů o očkování není velký. Budeme se snažit přesvědčit těch asi pět set tisíc lidí ve věku nad 60 let a rizikových pacientů, kteří stále ještě naočkováni nejsou. Většina neočkovaných totiž nemá optimální informace o tom, co od vakcíny mohou čekat. Ideální je, když pacient přijde kvůli jiné věci, pak s ním na toto téma hovoříte a vysvětlíte mu, proč je dobré se nechat očkovat. A v ten moment je ideální mít vakcínu připravenou.

V každé ampulce vakcíny Pfizer je šest dávek, které mají omezenou životnost. Nepřijde kvůli tomu mnoho látky vniveč?

Vakcína se vozí po lahvičkách a v jedné lahvičce je šest dávek, které by se měly vypotřebovat v ten samý den. Například vakcína Janssen má dávek pět a Moderna dokonce deset. Problém tedy není jenom v tom, aby lékař sehnal dostatek lidí na měsíc, když dělá objednávku. Musí právě také sehnat dostatek lidí na den, aby bylo s lahvičkou zacházeno hospodárně. Což je složité nyní, kdy se očkuje méně. Například u spousty lékařů pro děti a dorost je množství zájemců tak malé, že by vakcínu museli vyhazovat, tak ji ani neobjednávají. Nebo si posílají lékaři mezi sebou pacienty navzájem.

Jak tedy praktici logistiku očkování nyní řeší?

Ideální je, když sami pacienti volají a my si je dáme na seznam. A když jich je pět nebo deset, záleží na typu vakcíny, tak jim voláme, ať přijdou. Ale stává se, že někdo vypadne. To potom voláme jiným pacientům s tím, že máme vakcínu, jestli nechtějí přijít. Většinou se někoho sehnat podaří, ale ne vždy. Logistika u praktických lékařů je zkrátka těžší, a to zvlášť v době, kdy zájemci o očkování už většinou vakcínu mají.