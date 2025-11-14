Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Vladimír Vokál
Vladimír Vokál
Institut Solvo vznikl s cílem hledat, co českou společnost spojuje. „Chceme definovat hodnoty, které máme společné, které sdílíme a věříme v ně,“ říká jeho zakladatelka Ivana Tykač, která přijala pozvání do Rozstřelu.

„Když známe to, co nás spojuje, můžeme společné hodnoty rozvíjet a zároveň bránit tomu, aby se společnost rozklížila, jako to vidíme dnes,“ myslí si Ivana Tykač.

Tým Solva momentálně zkoumá odolnost společnosti – schopnost lidí zvládat krize, změny a stres. „V angličtině se tomu říká resilience, což má širší význam než česká ‚odolnost‘. Nejde jen o fyzickou výdrž, ale o vnitřní stabilitu, o to, jak se vyrovnáváme s tlakem společnosti, institucí nebo médií,“ vysvětluje Ivana Tykač.

Třetina lidí na hranici deprese

V mezinárodní konkurenci nedopadli Češi v porovnání se Švédy, Slováky a Němci tak špatně. „Nejodolnější jsou podle našeho průzkumu Švédové, my jsme hned za nimi,“ uvádí Tykač s tím, že nově zařadí Institut Solvo do srovnání také Polsko.

Jednou z oblastí, kde Češi překvapili, je fyzická aktivita. „V pohybu jsme na tom podobně jako Švédové a výrazně lépe než Slováci a Němci,“ zdůrazňuje Tykač. „Říká se, že Němci všude jezdí autem, zatímco my se rádi projedeme. To je skvělá zpráva,“ dodává s úsměvem.

Hostem pořadu Rozstřel je zakladatelka institutu Solvo Ivana Tykač. Moderátorem je Vladimír Vokál.
Fyzická stránka je však jen část obrazu. Duševní zdraví Čechů podle výzkumu tak dobře nevypadá. „V Česku je podle indexu WHO zhruba třetina lidí na hraně deprese. To je nejhorší ukazatel ze všech čtyř zemí,“ říká Tykač.

„Po covidu jsme se naučili každou drobnou nepohodu okamžitě označit za nemoc. Ale odolnost znamená umět se sebou pracovat – nejen v tom, co děláme, ale i v tom, na co myslíme,“ míní zakladatelka Institutu Solvo a dodává, že odpovědnost neseme všichni.

Češi jako šovinisté?

Ivana Tykač se dlouhodobě zabývá také postavením žen ve společnosti. „Ženy musí chtít samy, aby získávaly významnější pozice. Často pracují uvnitř rodiny a chybí jim čas prosadit se navenek. Někdy je tedy nutné říct partnerovi: dnes vyzvedáváš ty, já mám poradu a chci uspět.“

Podle ní už se naštěstí situace mění, hlavně u mladší generace. „Nechci to říkat příliš ostře, ale čeští muži jsou pořád trochu šovinisté.“

Inspiraci pro ženskou sílu našla nedávno v Africe. „V říjnu jsem byla ve Rwandě a na několika ministerstvech jsem potkala výhradně ženy. Emancipace tam ale vznikla z nutnosti – po genocidě zůstaly rodiny bez mužů a ženy převzaly odpovědnost.“

„Ten model není přenositelný, ale inspirace v něm je. Mají tam kvóty naopak pro muže. Já osobně ale kvóty nemám ráda, věřím v přirozený vývoj,“ dodává.

Dětem nedovolím všechno

Velká část odolnosti se podle ní rodí doma. „Můj muž (pátý nejbohatší Čech Pavel Tykač – pozn. red.) je ohromně trpělivý a má obrovské nasazení, třeba i do sportu,“ říká Tykač. „Já jsem zase odolná v tom, že když děti něco chtějí a není to zásadní, tak jim to prostě nedám.“

„Děti nemají mít dovoleno úplně všechno,“ konstatuje s tím, že jako matka šesti ratolestí učí své děti, že musí o věci usilovat sami a nést za to zodpovědnost. „Když nejste jedináček, musíte vědět, že máte svou hodnotu a že pro ni musíte něco udělat. A právě tam odolnost začíná,“ vysvětluje podnikatelka.

„Děti nemají mít dovoleno úplně všechno,“ říká zakladatelka Institutu Solvo Ivana Tykač v rozhovoru s moderátorem Vladimírem Vokálem.

Test osobní odolnosti si může udělat každý. „Máme už kolem sedmi tisíc vyplnění,“ doplňuje Ivana Tykač. Test je dostupný na webu www.odolnost.cz.

„Na konci dostanete doporučení, co zlepšit v krátké době. Odolnost má osm dimenzí – fyzickou i duševní, adaptabilitu, soudržnost, materiální zabezpečení, dovednosti, důvěru v instituce a hodnoty,“ uzavírá Ivana Tykač.

Návrat po dvaceti letech. Film Ďábel nosí Pradu 2 představuje první ukázku

Meryl Streepová ve fimu Ďábel nosí Pradu 2

Dvacet let si museli milovníci jízlivé komedie z prostředí módního časopisu Ďábel nosí Pradu z roku 2006 počkat na pokračování. Ďábel nosí Pradu 2 bude mít premiéru 30. dubna příštího roku opět s...

14. listopadu 2025

14. listopadu 2025

