„Fotovoltaický systém v majetku SAKO Brno SOLAR bude na budovách umístěn na základě nájemní smlouvy za 1 korunu za měsíc,“ popisoval před čtyřmi lety Hladík.
„Cena za elektrickou energii vyrobenou fotovoltaickým systémem činí do doby splacení komerčního úvěru 80 procent ceny elektřiny z distribuční soustavy, po splacení úvěru pak 1 korunu za kilowatthodinu. Splatnost úvěru bude maximálně 20 let, bude se však odvíjet od cen elektřiny na trhu, při současných i předpokládaných cenách tedy bude velmi pravděpodobně kratší,“ sliboval náměstek Hladík.