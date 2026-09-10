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Brněnské solární fiasko. Obří projekt se smrskl, z 650 voltaik jich funguje devět

Václav Janouš
  9:00
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Na střeše. Solárů je v Brně méně, než byl příslib. | foto: ČTK

Byl to ambiciózní plán: Brno založí firmu, která vybuduje na střechách městských budov na 650 fotovoltaických elektráren za 1,5 miliardy korun, a Brno díky tomu ušetří. Projekt, který tlačil hlavně tehdejší náměstek primátorky Brna, exministr životního prostředí Petr Hladík, ale nevyšel. Dnes je v provozu jen devět elektráren, městská firma Sako Brno Solar řeší dluhy, ztráty i vlastní budoucnost.

„Fotovoltaický systém v majetku SAKO Brno SOLAR bude na budovách umístěn na základě nájemní smlouvy za 1 korunu za měsíc,“ popisoval před čtyřmi lety Hladík.

„Cena za elektrickou energii vyrobenou fotovoltaickým systémem činí do doby splacení komerčního úvěru 80 procent ceny elektřiny z distribuční soustavy, po splacení úvěru pak 1 korunu za kilowatthodinu. Splatnost úvěru bude maximálně 20 let, bude se však odvíjet od cen elektřiny na trhu, při současných i předpokládaných cenách tedy bude velmi pravděpodobně kratší,“ sliboval náměstek Hladík.

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