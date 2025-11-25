Solární energie je na vzestupu. Výroba fotovoltaiky letos narostla o více než třetinu

Lenka D. Jančarová
  9:23
Solární energetika roste, zejména díky stávajícím solárním parkům, ale i nově vystavěným elektrárnám. Sluneční elektrárny letos zatím vyrobily takové množství energie, která by pokryla roční spotřebu 60 tisíc domácností. Nejlepším měsícem pro výrobu čisté energie ze slunce byl letos srpen. Solární parky budou dominovat rozvoji obnovitelných zdrojů i do budoucna, přispívají k tomu hlavně investice energetických společností v čele se skupinou ČEZ.
Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních fotovoltaik na jižní Moravě. (19. listopadu 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Fotovoltaická elektrárna Mělník
Fotovoltaická elektrárna Vrskmaň
Fotovoltaická elektrárna Záluží u Litvínova
Zatímco loni od ledna do září vyrobily fotovoltaické elektrárny společností ČEZ přes 124 GWh (gigawatthodina) bezemisní elektřiny, ve stejném období letošního roku už je to přes 164 GWh. Výroba se zvedla přesně o 32,5 procenta. Nejlepším letošním měsícem pro výrobu čisté elektřiny ze slunce byl srpen s produkcí přes 26 GWh. Ve srovnání s osvitově nejchudším lednem šlo o sedmkrát vyšší produkci.

Nejvíce energie dodaly do sítě velké parky v Ralsku, Ševětíně a Vranovské Vsi. Z nově postavených elektráren přispěly nejvyšší měrou fotovoltaiky v Dolním Podluží, Mělníku, Vrskmani a Záluží u Litvínova. ČEZ vyrábí elektřinu ze slunce v osmi krajích Česka. V poslední době firma zprovoznila nové solární elektrárny o výkonu přes 70 MW (megawatt). Jejich příspěvek už je znát, letos se tyto nově postavené fotovoltaiky podílí na výrobě ze slunce z více než 27 procent.

„Když k tomu přičteme i lepší osvitové podmínky a kvalitní údržbu, je meziročním výsledkem 32,5procentní růst produkce. Ve výstavbě máme řadu dalších projektů, které budou v průběhu následujících let postupně přispívat k dalšímu dynamickému růstu statistik. Vybrané fotovoltaiky rozšíříme i o bateriové systémy přispívající ke stabilizaci energetické soustavy. Souběžně rozvíjíme také nové větrné parky, které výrobu slunečních zdrojů vhodně doplní v čase,“ říká člen představenstva ČEZ a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika Jan Kalina.

„Máme za sebou hlavní sezonu z pohledu výroby fotovoltaik, ale nasazené tempo růstu chceme udržet i ve zbývajících měsících roku. V osmi z devíti letošních měsíců jsme překonali čísla z loňského roku a věříme, že to bude platit i v dalších letech, kdy budeme do provozu postupně přebírat dokončované elektrárny po celé České republice,“ uzavírá ředitel obnovitelných zdrojů ČEZ Petr Zelenka.

Rodiny chtějí ušetřit a posílit soběstačnost

Další elektrárny instaluje ČEZ také pro domácnosti i zákazníky z veřejného a firemního sektoru. Domácnosti chtějí prostřednictvím fotovoltaiky přirozeně ušetřit na energiích a posílit svoji energetickou soběstačnost. Velký zájem veřejnosti o úspory v oblasti energetiky potvrzuje také skutečnost, že ministerstvo životního prostředí v listopadu dočasně pozastavilo příjem žádostí o dotace v programu Nová zelená úsporám. Ten prostřednictvím finanční podpory motivuje domácnosti mimo jiné také k využívání obnovitelných zdrojů.

Společnost ČEZ ESCO v loňském roce realizovala pro své zákazníky takřka sto fotovoltaických elektráren o instalovaném výkonu převyšujícím 20 MW. Zároveň loni zahájila dalších 22 fotovoltaických projektů s celkovým výkonem bezmála 14 MW.

Slunce a vítr v hybridních elektrárnách nové generace

Během plánování nových fotovoltaických elektráren se skupina ČEZ snaží nově aplikovat koncept takzvaných hybridních elektráren. Jedná se o energetický zdroj, který kombinuje více typů výroby elektřiny do jednoho celku, aby byla výroba efektivnější a spolehlivější. Skupina ČEZ se hodlá zaměřit na využití celé rezervované kapacity v rozvodnách díky kombinaci solární a větrné energii.

Skupina ČEZ si proto nechala vypracovat studii od společnosti Energoconsult ČB. Jeden z příkladů simulace počítal s instalovaným výkonem solární elektrárny 48 MWp, doplněným o 38,4 MW z větru a bateriové úložiště o kapacitě 76 MWh, při rezervovaném výkonu a příkonu 38,4 MW. Výsledky jsou přesvědčivé: kombinace zdrojů dosáhla soudobosti výroby téměř 99,5 procenta, což znamená stabilnější profil dodávky. Celková roční výroba by činila přes 163 GWh, přičemž baterie pomáhají vyrovnávat špičky a využívat přebytky v době nízkých cen. Díky tomu se výrazně zlepšuje flexibilita systému a snižuje riziko omezení výroby při překročení rezervovaného výkonu.

„Tento přístup umožňuje efektivní využití stávající infrastruktury, minimalizuje investice do nových přípojných bodů a zároveň zvyšuje objem vyrobené energie bez nutnosti budovat další nákladné transformační stanice,“ vysvětluje manažer řízení a technické přípravy projektů obnovitelných zdrojů ČEZ Jan Krampera.

