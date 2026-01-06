Konflikt uvěznil Čechy na jemenském ostrově. Cestují tam navzdory varování

„Ministerstvo zahraničních věcí má aktuálně informace o 27 Češích na ostrově Sokotra. Počínaje zítřejším dnem má být obnoveno komerční spojení z ostrova do saúdské Džiddy. Vyzýváme proto naše občany, aby využili těchto plánovaných letů k evakuaci ze Sokotry,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.
Dodal, že podle aktuálních informací by na ostrově neměl být nikdo přes cestovní kancelář.
Češi uvázli se stovkami dalších turistů na Sokotře. Zrušily se tam všechny lety
„Těm, kteří se na nás obrátili, poskytujeme konzulární asistenci, podrobnější informace jsou zasílány i registrovaným cestovatelům formou systému Drozd,“ dodal mluvčí. Letecký provoz narušily střety mezi separatisty z Jižní přechodné rady, které podporují Spojené arabské emráty, a vládními silami, na jejichž straně stojí Saudská Arábie.
Nadále proto podle Drakea platí varování před cestami do Jemenu, které resort vydal před dvěma lety. Lidem doporučuje zemi opustit. Pokud je cesta či pobyt zde nutný, mají být lidé podle resortu mimořádně opatrní a průběžně se informovat o situaci v konkrétní oblasti.
Varování se vztahuje právě i na ostrov Sokotra, který leží přibližně 350 kilometrů jižně od Arabského poloostrova. Podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Kateřiny Chaloupkové sem jezdí lidé především individuálně. Od vypuknutí války v roce 2014 organizují agentury cesty na ostrov v minimální míře.
České cestovky brání zájezdy do Jemenu. Přehodnoťte varování, žádají stát
„Cestovní kanceláře sem nepořádaly zájezdy ani ne tak z bezpečnostního důvodu, protože na ostrově k žádnému incidentu či válečnému konfliktu nedošlo, ale především kvůli problematice dopravy. Ta byla velmi nejistá,“ popsala pro iDNES.cz Chaloupková.
V nabídce některých kanceláří nicméně ostrov zůstává. „V pondělí jsem se spojila se sedmi našimi členy, kteří mají potenciál k pořádání zájezdů na Sokotru. Dělají třeba exotiku, zájezdy na přání, zajímavé exotické destinace. Nikdo tam ale v současnosti klienty nemá,“ dodala výkonná ředitelka AČCKA.
Asociace v minulosti žádala ministerstvo, aby v případě Sokotry varování přehodnotilo. „Nechceme nijak rozporovat doporučení ministerstva zahraničních věcí, ale podle našich informací je politická a bezpečnostní situace na ostrově zcela odlišná od pevniny a je bez válečných incidentů. To dokládá i fakt, že na ostrov létají turisté z celého světa přímým leteckým spojem z Abú Zabí. Ostrov je velmi atraktivní a naprosto unikátní z pohledu cestovního ruchu,“ uvedla před dvěma roky Chaloupková.
Vybrané agentury, které cestu na ostrov nabízejí, redakce oslovila. „Čekáme, jak se situace vyvine, zda se lety obnoví, nebo neobnoví. Určitě nebudeme posílat klienty do rizikové situace. Nyní tedy zájezd realizovat nemůžeme,“ řekl Antonín Hrabica z cestovní kanceláře Alpina.
SAE ukončily vojenskou přítomnost v Jemenu. Saúdové zároveň zaútočili na separatisty
Podobně reagoval také Pavel Kumpán z Geos Travel. „Situaci sleduji, zatím jsou zrušené tři lety – páteční, nedělní a dnešní. Jak se to bude vyvíjet dál, není zřejmé. Zatím dopravce neoznámil zrušení dalších letů,“ řekl v úterý dopoledne pro iDNES.cz. „Na Sokotře je klid, ovšem je otázka, jestli se budeme moci spolehnout na to, že se letecký provoz vrátí k normálu, nebo ne.“
Rovněž cestovní kancelář Sen situaci sleduje. „S největší pravděpodobností budeme zájezdy rušit,“ uvedla za ni Eliška Černá.
Jemenský ostrov Sokotra
