„Chápete to? Ženská ze školy tohle povídá třináctiletým dívkám. Ona si dobře vybírala, koho oslovit. Já ji dostat, tak přísahám, že bych jí dala přes držku,“ říká na okraji Březové, malého, ani ne třítisícového městečka u Sokolova, jedna z maminek.
Všude tu je cítit obrovské napětí: policejní zásahová jednotka si tady před pár dny přišla pro zaměstnankyni zdejší základní školy a jejího manžela, které kriminalisté obvinili z obchodování s lidmi. Zneužili dívky od dvanácti do čtrnácti let, které jim posílaly své nahé fotky.
Jenže soud dvojici po zadržení neposlal do vazby a lidé v malém městě jsou o to víc naštvaní. Zneužitých dívek jsou desítky, obviněným vše mělo procházet tři roky. Redakce iDNES.cz příběh obviněné dvojice zrekonstruovala.
Zřejmě byli jen součástí mnohem většího řetězce a fotografie putovaly někam dál.