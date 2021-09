Ještěže mám zbraň, říká Sokol o „husté dvojce“ Maláčové a Stropnickém

„Co budou chtít koalice Pirátů a ODS prodat, aby naplnily státní kasu?“ ptá se Matěj Stropnický v předvolebním spotu a Jana Maláčová dodává: „Neprodáme nemocnice, lesy, Budvar ani poštu.“

Hustá dvojka, jak se bojovně ministryně práce a sociálních věcí Maláčová se svým poradcem Stropnickým titulují, se ostře pustila do předvolebních koalic. „Zloději přitvrzují,“ říká bez okolků Stropnický. Bývalý předseda Zelených je na druhém místě pražské kandidátky ČSSD za Maláčovou.

„Je to opravdu hustá dvojka, ještě bych možná řekl totálně protiprávní, pokud jde o jejich chování. Přepady firem, kde se tváří, že jsou kontroloři při úřadu práce, to je něco strašlivého,“ začal věcnou kritiku právník Tomáš Sokol. A ve studiu CNN Prima News si neodpustil ani vtip. „Možná neprodají nemocnice, jak slibují, ale pravděpodobně jen díky tomu, že nebudou u vlády,“ myslí si.

Jednu pozitivní věc přesto Sokol na videu našel. I když jeho slova pravděpodobně Maláčovou se Stropnickým příliš nepotěší. „Tahle dvojice by mě nepřesvědčila o ničem jiném, kromě toho, že je dobře, že mám zbraň a ještě bych si měl na noc dávat skříň před dveře,“ šokoval právník moderátora Petra Suchoně.

Mé orgány jsou proti, říká Vízek

Rozum politickému komentátorovi Romanu Jochovi radí, že by se měla ČSSD jako levicová strana dostat do sněmovny, a to s více než pěti procenty. „Když jsem viděl toto video, tak si říkám, že jsou situace, kdy rozum srdci neporučí a minimálně za to video by si zasloužili, aby těch pět procent neudělali,“ hodnotí vystoupení Joch, který se v pořadu hrdě přihlásil k hlasování pro ODS ve volbách.

Poslední z hostů Co Čech, to politik! fotbalový internacionál Ladislav Vízek sice vnímá spousty předvolebních billboardů a sloganů, video Maláčové úderky mu ale zůstalo zatajeno. „Slyšel jsem to poprvé tady. Pan Joch má srdce proti, já mám všechny orgány proti,“ glosoval situaci Vízek.

Na dotaz Suchoně, jestli jsou proti i jeho božské nohy, souhlasil. „Moc mě nepřesvědčili,“ uvedl Vízek.