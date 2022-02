Drahé energie budou pro členy Sokola likvidační, obává se starostka

Moučková dále označila financování Sokola ze strany státu za nesystémové. Problém vidí také v úbytku mladých sokolů v období epidemie covidu-19. Ke zlepšení je ale kvůli meziročnímu poklesu výdajů na sport v návrhu státního rozpočtu skeptická.

Podle Moučkové tvoří Sokol páteř českého sportu a díky tomu, že nabízí pohyb pro všechny, pomáhá zdravému životnímu stylu. V současnosti má 152 000 členů. V posledních dvou letech ovšem jeho činnost negativně ovlivnila epidemie covidu-19.

Aktivity se přesunuly do virtuálního on-line prostoru a v důsledku toho za poslední rok přišel Sokol podle Moučkové téměř o 6 000 členů. „Co nás trápí nejvíc je to, že kategorie, ve které ubyli, je kategorie mladých,“ řekla. Podle ní to může mít negativní dopad na pohyb a zdraví celé společnosti.

„Trápí nás také financování,“ řekla. Podle ní je nesystémové, protože se neshoduje s financováním sportovních svazů. Poukázala zároveň na dramatické zdražování energií a zároveň klesající rozpočet na sport. „Může to roztočit spirálu, jejíž důsledky jsou nedozírné,“ řekla.

Sokola ohrožují i vládní škry

Zálohy na elektřinu se podle ní na začátku letošního roku zvýšily 53,2 procenta sokolských jednot. Kolem 37,5 procenta se zvedly zálohy nejvýše o polovinu, 12 procent do 100 procent a 3,7 procenta i víc. Navíc v dubnu se očekává další výrazná vlna zdražení, řekla. „To samozřejmě přinese i další odliv členů Sokola,“ soudí.

Sokolové dostali již dříve příslib narovnání nesystémového financování, který se podle Moučkové zatím nenaplnil. Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser se podle ní asi bude záležitostí zabývat víc než jeho předchůdce Milan Hnilička, ke zlepšení je ale přesto rezervovaná.

Důvodem ke skepsi jsou podle ní škrty ve státním rozpočtu. Zatímco v roce 2021 měla Národní sportovní agentura v rozpočtu 6,9 miliardy korun, návrh na letošek počítal původně s 5,1 miliardy korun a nyní ho nová vláda pětikoalice snížila na 4,6 miliardy korun, vyčíslila.

Doplnila, že sokolové mají rovněž obavy, zda bude dost peněz na potřebné investice. Upozornila, že průměrné stáří budov České obce sokolské je okolo 100 let a je potřeba je udržovat. „ Přáli bychom si, aby role Sokola byla brána s daleko větší vážností a jak si zaslouží,“ dodala.

Podle Českého statistického úřadu meziroční inflace v lednu stoupla na 9,9 procenta z prosincových 6,6 procenta, a je tak nejvyšší od července 1998. Vývoj ovlivnily zejména ceny bydlení, pohonných hmot a potravin. Předseda ČSÚ Marek Rojíček v pondělí upozornil, že růst cen energií, který výrazně ovlivňuje v poslední době inflaci, ještě podle informací od dodavatelů v Česku bude pokračovat.