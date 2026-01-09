Komunisti jsou jako škvoři pod kamenem, říká Sokol k zákazu propagace

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Novela trestního zákoníku, která od ledna výslovně staví komunismus na roveň nacismu, podle advokáta a bývalého ministra vnitra Tomáše Sokola nepřináší převrat. „Ve skutečnosti se skoro nic nezměnilo,“ říká. V Rozstřelu ale otevřel otázky, které budou dráždit: proč se roky řešil Hitler, ale ne Stalin – a co to udělá s komunisty, kteří se tváří, že „nesměřují k potlačování práv“.

Od ledna platí v trestním zákoníku úprava, která výslovně zmiňuje komunismus vedle nacismu. Politici mluvili o rovném metru. Podle advokáta a bývalého ministra vnitra Tomáše Sokola je ale podstatné něco jiného.

Už dřív šlo podle něj trestat „hnutí směřující k potlačování lidských práv a svobod“ – a kdyby justice chtěla, mohla stejný výklad použít i na komunistickou propagaci. „Podle mého názoru se v tomto směru nic moc nezměnilo,“ řekl v Rozstřelu.

Hrnečky, Stalin a dvojí metr

Sokol připomněl kauzu „hrnečků“ s diktátory – s upozorněním, že v ní má střet zájmů, protože obžalovaného hájí. Právě na tom ale staví argument o nerovnováze: když někoho pobuřuje Hitler, tak proč ne Stalin?

„Pokud jde o důsledky jejich tyranie, ty jsou srovnatelné. Respektive o parník vede Stalin,“ prohlásil exministr vnitra.

Lenin před ním stranu varoval, jeho dopis však zmizel. Stalin se proto chopil jak diktátorské vlády nad stranou, tak skrze ni nad celým sovětským státem.
Hitlerova vojska v roce 1939 vpochodovala do Československa
19 fotografií

Zákon podle něj naráží na realitu, že v Evropě už se část totalitních symbolů vnímá „volněji“: v Itálii podle něj lze narazit i na víno s Hitlerem nebo Mussolinim.

Zároveň ale uznává, že pro část lidí je to pořád živé trauma – stejně jako pro jiné rodiny zůstávají živá padesátá léta v Československu. Trestní právo má být podle něj krajní prostředek a emoce jednotlivců samy o sobě ještě nedělají z každé provokace trestný čin.

KSČM, „mrtvý dokument“ a hranice propagace

Nejdůležitější praktická otázka mířila v Rozstřelu na KSČM. Sokol očekává, že se s novou formulací budou muset současní komunisti „nějak vypořádat“, protože klíčová bude materiální stránka: zda jde o reálné hnutí, které dnes směřuje k potlačování práv.

Připomněl také starší paradox: zatímco komunismus máme v Česku popsán zákonem o protiprávnosti komunistického režimu, nacismus definovaný takto není.

V debatě se dostal i k hranici mezi historickým popisem a propagací. Připomněl vlastní zkušenost z první kauzy vydání Mein Kampfu: soud tehdy řešil, zda samotné vydání může být propagací.

Nakonec podle něj převážil pohled, že šlo o „historický dokument“ a navíc chyběl reálný kontext živého hnutí i úmysl propagovat: motiv byl komerční. Podobně se staví k obavám historiků a novinářů: běžná odborná práce podle něj ohrožená nebude.

Škvoři pod kamenem

Sokol přitom nešetřil jízlivosti, když přišla řeč na současné komunisty. „Komunistická strana Čech a Moravy je něco, co bych přirovnal k tomu, jako když někde v lese odklopíte kámen a tam je nějaký hmyz, škvoři. Tak to zase přiklopíte,“ řekl.

A dodal, že názvy ulic po zločincích jsou nevkusné. Reagoval tak na skutečnost, že i 35 let po pádu železné opony nesou některé ulice název po bývalém komunistickém prezidentovi Antonínu Zápotockém. Jen varuje před tím, aby se vše posuzovalo trestním právem.

Marx ještě projde, Lenin spíš ne. A co rudá hvězda? Platí zákaz propagace komunismu

V praxi tak bude klíčové, jak policie a státní zástupci uchopí „propagaci“ – a hlavně, zda se objeví konkrétní případy, které se dostanou až k Ústavnímu soudu. Tam se teprve ukáže, jestli novela znamená nový standard, nebo jen politickou větu navíc.

Bude trestné třeba vydání Rudé záře nad Kladnem? Má se odlišně přistupovat k Leninovi a Stalinovi? A neodnesou novou legislativu akademičtí pracovníci, kteří se dějinami totality zabývají a píší o nich odborné práce? I na to odpovídal Tomáš Sokol v Rozstřelu.

