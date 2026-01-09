Komunisti jsou jako škvoři pod kamenem, říká Sokol k zákazu propagace

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Od ledna platí v trestním zákoníku úprava, která výslovně zmiňuje komunismus vedle nacismu. Politici mluvili o rovném metru. Podle advokáta a bývalého ministra vnitra Tomáše Sokola je ale podstatné něco jiného.
Už dřív šlo podle něj trestat „hnutí směřující k potlačování lidských práv a svobod“ – a kdyby justice chtěla, mohla stejný výklad použít i na komunistickou propagaci. „Podle mého názoru se v tomto směru nic moc nezměnilo,“ řekl v Rozstřelu.
Hrnečky, Stalin a dvojí metr
Sokol připomněl kauzu „hrnečků“ s diktátory – s upozorněním, že v ní má střet zájmů, protože obžalovaného hájí. Právě na tom ale staví argument o nerovnováze: když někoho pobuřuje Hitler, tak proč ne Stalin?
„Pokud jde o důsledky jejich tyranie, ty jsou srovnatelné. Respektive o parník vede Stalin,“ prohlásil exministr vnitra.
Zákon podle něj naráží na realitu, že v Evropě už se část totalitních symbolů vnímá „volněji“: v Itálii podle něj lze narazit i na víno s Hitlerem nebo Mussolinim.
Zároveň ale uznává, že pro část lidí je to pořád živé trauma – stejně jako pro jiné rodiny zůstávají živá padesátá léta v Československu. Trestní právo má být podle něj krajní prostředek a emoce jednotlivců samy o sobě ještě nedělají z každé provokace trestný čin.
KSČM, „mrtvý dokument“ a hranice propagace
Nejdůležitější praktická otázka mířila v Rozstřelu na KSČM. Sokol očekává, že se s novou formulací budou muset současní komunisti „nějak vypořádat“, protože klíčová bude materiální stránka: zda jde o reálné hnutí, které dnes směřuje k potlačování práv.
Připomněl také starší paradox: zatímco komunismus máme v Česku popsán zákonem o protiprávnosti komunistického režimu, nacismus definovaný takto není.
V debatě se dostal i k hranici mezi historickým popisem a propagací. Připomněl vlastní zkušenost z první kauzy vydání Mein Kampfu: soud tehdy řešil, zda samotné vydání může být propagací.
Nakonec podle něj převážil pohled, že šlo o „historický dokument“ a navíc chyběl reálný kontext živého hnutí i úmysl propagovat: motiv byl komerční. Podobně se staví k obavám historiků a novinářů: běžná odborná práce podle něj ohrožená nebude.
Škvoři pod kamenem
Sokol přitom nešetřil jízlivosti, když přišla řeč na současné komunisty. „Komunistická strana Čech a Moravy je něco, co bych přirovnal k tomu, jako když někde v lese odklopíte kámen a tam je nějaký hmyz, škvoři. Tak to zase přiklopíte,“ řekl.
A dodal, že názvy ulic po zločincích jsou nevkusné. Reagoval tak na skutečnost, že i 35 let po pádu železné opony nesou některé ulice název po bývalém komunistickém prezidentovi Antonínu Zápotockém. Jen varuje před tím, aby se vše posuzovalo trestním právem.
|
Marx ještě projde, Lenin spíš ne. A co rudá hvězda? Platí zákaz propagace komunismu
V praxi tak bude klíčové, jak policie a státní zástupci uchopí „propagaci“ – a hlavně, zda se objeví konkrétní případy, které se dostanou až k Ústavnímu soudu. Tam se teprve ukáže, jestli novela znamená nový standard, nebo jen politickou větu navíc.
Bude trestné třeba vydání Rudé záře nad Kladnem? Má se odlišně přistupovat k Leninovi a Stalinovi? A neodnesou novou legislativu akademičtí pracovníci, kteří se dějinami totality zabývají a píší o nich odborné práce? I na to odpovídal Tomáš Sokol v Rozstřelu.