Potlesk lékařům přehlušily útoky. Covid je dlouhý a frustruje, říká sociolog

V posledních týdnech jsme byli svědky několika útokům, ať už vůči veřejným činitelům, tak i vůči samotným lékařům, nebo lidem, co se vyjadřují k pandemii koronaviru a protiepidemickým opatřením. Co na to říkáte?

Je třeba říci, že spoustě věcí jsme naštěstí svědky nebyli, protože jim policie předešla - například tím, že uzavřela celé ulice u lidí, kteří byli ohroženi. Ze sociologického hlediska je to jednoznačně příznak radikalizace určitých skupin ve společnosti a vyhrocení celé situace, kde není řešením to, že ustoupíme jako skupina lidem, kteří se pohybují daleko za hranou toho, co je součástí demokratického vyjednávacího procesu.

Jaké řešení to tedy má?

Nemá to žádné jednoduché řešení. Kolem očkování je situace dlouhodobě vyhrocená - velmi pravděpodobně ještě dlouho vyhrocená bude. Nyní jsou zkrátka výrazně slyšet skupiny, které jsou proti očkování, ale co budeme dělat, až lékaři vyhlásí stávku?

To nyní neudělají, bavíme se tady hypoteticky, ale pak situace bude vyhrocená ze všech stran a je potřeba rychle nastavit jasná transparentní pravidla, která se budou dodržovat. Nelze ale ustupovat násilí.

V posledních měsících jsme zde měli několik demonstrací, nicméně situace nyní přechází do osobnější roviny. Například u prezidenta České lékařské komory Milana Kubka čelí útokům odpůrců několik týdnů i jeho rodina. Kde nastal ten zlom?

Situace trvá delší dobu a frustrace, která dříve byla individualizovaná, se zhmotňuje - posilují dezinformační kampaně, které jsou velmi silné. V České republice je velmi specifické to, že jsme tady měli nějakou dobu předvolební kampaň, pak zase ustavování a předávání moci, takže takovou rozprostřenost odpovědnosti, kdy se každý tvářil, že to už, nebo ještě není jeho problém.

Toho využívají hodně dezinformační média, která dokáží angažovat celé skupiny lidí a vytvářet příběhy, které jsou jednoduché a přitažlivé. Očkování je novodobý hejkal - je to něco, čeho se chceme bát - nějaké tajemno někde za námi, kterému úplně nerozumíme. Takový příběh dá dohromady spletenec různých skupin, které jinak nemají nic společného a vytváří zdání jejich jednoty.

O kom se tedy v případě radikalizující části společnosti bavíme?

Jsou to často lidé, kteří jsou systémově frustrováni. Ostatně viděli jsme to loni na Staroměstském náměstí, kam přijela určitá skupina lidí se porvat. Jsou to lidé, kteří jsou vždycky proti nějakému systému, kteří prosazují nějaký svůj politický úspěch.

Neúspěšná volební uskupení, která proti sobě stála ve volbách do Sněmovny, jako je Trikolóra nebo Volný blok, nyní zdánlivě představují jeden proud. Jsou to lidé, kteří jsou pod vlivem ruské dezinformační kampaně a jsou to ezoterické skupiny.

Když epidemie koronaviru v Česku začínala, tak nálada ve společnosti byla jiná. Tleskalo se tady lékařům, všichni jim děkovali, byla tady cítit všeobecná podpora zdravotního systému. Nyní máme případy, kdy zdravotníci po noční službě zjišťují, že jim někdo propíchal pneumatik u aut. Co se tedy změnilo?

Tohle je vlastní všem situacím, které trvají dlouho, jsou úmorné a frustrující pro všechny, takže k radikalizaci dochází pravidelně. Nemyslím si, že bychom nyní netleskali lékařům, je tady velká skupina lidí, která lékaře podporuje a vidíme to dnes a denně.

Co tady samozřejmě nebylo, je že by někdo lékařům propichoval gumy, nebo že je pacient agresivní z důvodů svého světonázoru. Nové tedy není opadnutí zájmu lidí o lékaře, ale právě to, že přibývá negativních jevů.

Kdo hodí kamenem?

Je tohle případ jen České republiky, nebo jsou takové nálady pozorovatelné i v jiných státech?

České situace není nijak specifická, vidíme to i v okolních státech. V západní Evropě se například konají násilné demonstrace. To se děje v zemích, kde je demonstrace nástroj politického vyjádření, což v českém kontextu příliš silné není.

Z druhé strany tady vidíme napadání jednotlivých lidí - nikoliv třeba politiků, ale předních českých odbornic a odborníků, což je v českém prostředí naprosto ojedinělý a varovný jev. To, že se postaví někdo před váš dům, je už tak dost silná akce.

Je jen otázkou času, kdy v té skupině se objeví někdo, kdo prostě hodí kamenem. To je veliké riziko a v momentě, kdy se to stane, tak už jsme překročili červenou linii, kde se radikalizace společnosti dá nějakým způsobem kočírovat.

Může tohle celé může vést trvalejší radikalizaci a rozdělení společnosti?

Nemyslím si, že by docházelo k nějakému trvalému rozdělení společnosti, pokud téma očkování za několik měsíců přestane být tím hlavním tématem a začne nás zajímat něco jiného. Demokratická společnost podporuje pluralitu názorů a různorodost pohledů, ostatně vládu jednoho názoru jsme zde měli a nebylo to moc dobré.

Na druhou stranu je tady spousta témat, například volby obecně či klimatická změna, uprchlictví, naděje na důstojné důchody, stáří, která společnost rozrůzňují. Není to ale tak, že by vytvářely nesmiřitelné příkopy napříč společností. Očkování je jedno z těch témat, které je klíčové a bude tady nějakou dobu rezonovat, ale společnost není natolik křehká, aby se rozpadla kvůli jedné věci.

Co se týče očkování, v posledních dnech se hodně řešilo jeho povinné zavedení. Ministerstvo zdravotnictví dokončilo vyhlášku, která zavádí povinnou vakcinaci pro lidi starší 60 let a pro některé profese, jako jsou například zdravotníci či pracovníci v sociálních službách. Proti tomu se staví nová nastupující vláda. Má nicméně Česko ještě prostor na to motivovat lidi k dobrovolnému očkování?

V tuhle chvíli je očkováno něco přes 70 procent dospělé populace a přibližně 3 procenta se chystají k očkování. Tedy tři čtvrtiny dospělých jsou, nebo v nejbližší době budou mít očkování. Takže se bavíme o 25 procentech dospělých, což určitě není jednotná skupina.

Přibližně 14 procent lidí je radikálně proti očkování a šest procent váhá. Ten zbytek je sice proti očkování, ale ne nějak radikálně. Takže množství lidí, se kterým lze komunikovat, je relativně omezené. Náklady na jejich přesvědčení jsou čím dál tím větší a je to dané i tím, že protiočkovací kampaň funguje docela dobře. Naopak pro očkování tady nic takového není, kromě apelů političek a politiků.

Ptali jste se lidí, například té radikální skupiny, která očkování odmítá, na důvody, proč očkování říká ne?

V tuhle chvíli nemáme žádná detailní data. A je zajímavé, že ani stát taková data pravděpodobně nemá.

Být připraven na vlnu radikalizace

Alespoň v obecné rovině: mohou za to dezinformace, o kterých jsme se bavili?

Důvodů je celá řada. U mladých lidí je to hodně tím, že se necítí být ohroženi a v tuhle chvíli se cítí být zahnáni do kouta tím, že jsou sociálně izolováni. Nebo si to tak interpretují, že je to snaha je sociálně izolovat. Je to často principiální boj za jejich svobodu.

U starších lidí je typičtější spíše podlehnutí dezinformačním narativum, ale situace jsou různé. Příběhů je celá řada, rozhodně nechci říkat, že by někteří lidé neměli pádné důvody, nebo nepřemýšlejí nad současnou situací.

Jste člen skupiny MeSES, vy osobně jste se v posledních měsících setkal s nějakými útoky?

To je poměrně standardní situace, jsem sociolog, který se často vyjadřuje k politickým tématům. Neznamená to, že bych s tím byl samozřejmě smířený, nemyslím si, že to patří k důstojné komunikaci. Jsou to z větší části lidé, kteří mají nějakou okamžitou frustraci a chtějí ji vyjádřit.

Když se v nějaké skupině domluví a začnou mě bombardovat stejnými bulvárními urážkami, rozhodně to není příjemné. Je to věc, která neosvětlí váš den, nedá se nad tím mávnout rukou a snažíte se nepřipouštět si, že tahle skupina lidí půjde projevit svůj názor před byt, kde žijete se svou rodinou a dětmi.

Co je nyní podle vás nejdůležitější s ohledem na boj proti covidu?

V krátkodobé perspektivě je nejdůležitější zvýšit očkovací kapacity hlavně pro posilující dávky. To je naprosto klíčové. Z dlouhodobější perspektivy je potřeba se připravit na to, že situace se bude dál vyvíjet i podle toho, jak se lidé pohybují o Vánocích. To znamená, že mají sice méně kontaktů, ale jsou úplně jiného druhu, takže můžeme očekávat, že se situace bude zase o něco zhoršovat ještě během zimy - je pravděpodobné, že během zimy přijde ještě jedna vlna nebo vlnka.

Z hlediska procesu státu to znamená být na to připraven - nerozpouštět trasovací a testovací kapacity, naopak je posílit zejména v regionech, kde se soukromým provozovatelům v tuto chvíli nevyplatí udržovat testovací centra. Držet kapacitu očkování, nakoupit antigenní testy pro testování ve školách, tak aby děti mohly zůstávat ve vzdělávacím procesu v co největším počtu a co možná nejnebezpečněji. To jsou základní věci, které tady měly být nastaveny už dávno. Potom je na bezpečnostních složkách tohoto státu, aby se připravily na vlnu radikalizace.