Uprchlíci nesmí být jen na levnou práci, říká ke začlenění Ukrajinců sociolog

Sociolog Daniel Prokop z agentury PAQ Research se věnuje sociálním nerovnostem a začleňování menšin do většinové společnosti. „Veřejný obraz Ukrajinců se teď posílil, dlouhodobě si ale musíme dát pozor na to, aby nebyli závislí na agenturní práci, a tím pádem nebyli vyčleňováni do ubytoven,“ varuje.