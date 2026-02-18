Živnostníkům se zastaví růst sociálních odvodů, pocítí to ale na výši důchodu

Josef Kopecký
  15:20
Sociální výbor Sněmovny podpořil zastavení růstu sociálních odvodů u osob samostatně výdělečně činných. OSVČ mají na odvodech ušetřit nejméně 715 korun měsíčně, tedy 8 580 korun ročně. Minimální záloha, která nyní činí 5 720 korun, by klesla na nezbytné minimum 5 005 korun.

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Návrh, na němž se jako na vůbec prvním shodla nová koalice ANO, SPD a Motoristů sobě — ještě před podpisem koaliční smlouvy — prošel ve středu sociálním výborem bez větších debat.

Opoziční poslanci z KDU-ČSL, STAN a Pirátů neuspěli ani s jedním pozměňovacím návrhem.

Bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka například navrhoval, aby se nejnižší vyměřovací základ u OSVČ nesnížil ze 40 procent průměrné mzdy zpět na loňských 35 procent, jak navrhuje vládní koalice, ale pouze na 37,5 procenta. Alternativně chtěl návrat na 35 procent rozložit do pěti let, tedy až do roku 2030.

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) s tím nesouhlasil, stejně jako s návrhem Pavly Pivoňky Vaňkové (STAN), podle níž měl být nižší sociální odvod zachován pouze pro OSVČ v zemědělství, lesním a vodním hospodářství a pro řemeslníky.

Pokud by návrh vládních poslanců prošel beze změny, znamenalo by to, že OSVČ odvedou na sociálním pojištění ročně o 3,5 miliardy korun méně.

Nižší odvody dnes, nižší důchody v budoucnu

Změna má má ale i druhou stránku, upozorňuje opozice. „Jsme proti tomu, aby Alena Schillerová jako ministryně financí snižovala budoucí důchody živnostníkům. Snížení odvodů znamená podle propočtů pokles důchodu zhruba o 1 650 korun měsíčně,“ upozornil na tiskové konferenci KDU-ČSL Benjamin Činčila.

Podle něj si dnes minimální vyměřovací základ platí přibližně 60 procent živnostníků, a krok proto lidovci nepovažují za odpovědný.

Zastavení růstu sociálních odvodů u OSVČ dostalo první razítko od poslanců

Osoby samostatně výdělečně činné by v případě schválení návrhu mohly do konce roku požádat o vrácení přeplatku vzniklého v letošním roce.

Ministr Juchelka zároveň při jednání výboru uvedl, že vládní koalice pravděpodobně ještě před závěrečným hlasováním předloží dílčí úpravu návrhu, jejíž podobu zatím nechtěl upřesnit.

