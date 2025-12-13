„V pobytových zařízeních sociálních služeb bude i nadále zachován zaručený minimální zůstatek z příjmů klienta, což omezuje u většiny klientů využití současné maximální výše úhrady za stravu a ubytování poskytovatelem,“ uvedlo ministerstvo. Zdůraznilo, že lidem v domovech musí zůstat aspoň 15 procent jejich důchodu, ve stacionářích a denních centrech pak aspoň čtvrtina.
Za celodenní stravu s minimálně třemi hlavními jídly se teď platí nejvýš 260 korun, od ledna to bude až 290 korun. Oběd může stát maximálně 135 korun, tedy o 15 korun víc než letos. Za ubytování v domovech pro seniory, postižené a se zvláštním režimem, týdenním stacionáři, odlehčovacích službách či v sociální péči léčeben se úhrada zvedne až na 335 korun z 315 korun za den ve vícelůžkovém pokoji.
Za jednolůžkový pokoj se nově může platit až 380 korun. Je možné sjednat i alternativní úhrady za pomoc v denních stacionářích a odlehčovacích službách. Místo částky za základní činnosti se stanoví cena za dobu péče. Za hodinu může činit nejvýš 145 korun. V azylových domech, domech na půli cesty, chráněném bydlení či terapeutických komunitách zůstávají letošní sazby.
Pobyt v domově seniorů s celodenní stravou stojí teď nejvýš 575 korun, měsíčně tedy maximálně 17 825 korun. Nově by to mohlo být až 625 korun za den, měsíčně až 19 375 korun. Jednolůžkový pokoj se stravou by mohl vyjít nejvýš na 670 korun za den, měsíčně maximálně na 20 770 korun.
Za dovoz oběda pečovatelskou službou se pak může dát až 65 korun místo letošních 60 korun a za vyprání či vyžehlení kilogramu prádla až 110 korun místo stokoruny. Za pořízení velkého nákupu, nákupu oblečení či vybavení do domácnosti mohou klienti zaplatit 180 korun místo dosavadních 170 korun.
Podle ministerstva práce je ceny nutné upravit kvůli růstu nákladů. Ty v sociálních službách v roce 2023 činily 63,3 miliardy korun, loni 66,5 miliardy korun a letos přes 68 miliard korun. Podle autorů předpisu mají poskytovatelé péče obavy, že by bez možného navýšení úhrad nebyli schopni provoz zajistit.
Důvodem je také snaha zapojit do placení víc klienty a jejich rodiny, píše ministerstvo. Poukazuje na to, že starobní, invalidní a pozůstalostní penze se od ledna zvýší. Zvednou se také dva spodní stupně příspěvku na péči pro děti i dospělé.