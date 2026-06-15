Domovům pro seniory chybí peníze. Až čtvrtina bude muset propouštět, ukázal průzkum

Stát provozovatelům za poskytování služeb pro seniory, postižené a další potřebné platí dotacemi. Podle asociace tři čtvrtiny organizací dostaly letos méně než loni, i když vláda nařídila zvýšení platů. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) přislíbil jednání o dofinancování.
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„Letošní státní dotace, bez nichž by poskytování sociálních služeb nebylo možné, se k nim z důvodu rozpočtového provizoria dostávají pozdě a zejména v důsledku rozhodnutí vlády o zvýšení základních platových tarifů o pět procent také v nedostatečné výši. Toto navýšení bylo sice motivováno správným úmyslem zvýšit platy zaměstnancům v sociálních službách, bez adekvátního navýšení státních dotací se však pro poskytovatele stalo spíše finanční pastí,“ uvedl prezident APSS Jiří Horecký.
Podle výsledků průzkumu 74 procent dotázaných poskytovatelů dostalo letos menší dotaci než minulý rok. Tři pětiny uvedly, že pokud nezískají další finance, budou muset snížit odměny zaměstnancům, nebo je přestat vyplácet. Skoro polovina organizací bude hledat další úspory. Čtvrtina bude muset propouštět. Pětina připouští, že by mohla přikročit k omezování péče.
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Plat se poskytuje ve státních či krajských zařízeních. Vláda tam nařídila od dubna zvýšit tarify o pět procent. Na neziskové, církevní či soukromé domovy a služby se platové tabulky nevztahují, zaměstnanci pobírají mzdu. Ta se od dubna zvedla jen v necelé čtvrtině zařízení. Většina přidala méně než pět procent.
Podle asociace problém představují i růst provozních nákladů, nové zákonné povinnosti, investice do kyberbezpečnosti či opravy a obnova vybavení. Některé služby fungují jen díky penězům od dárců a finanční rezervě, uvedla APSS. Část provozovatelů uvedla, že bez dalších peněz bude muset omezovat či ukončit poskytování péče. „Sociální služby jsou opět ohroženy. Není možné jim zvyšovat náklady a tvářit se, že to někdo zaplatí,“ podotkl Horecký.
Kraje si stěžovaly na to, že kabinet rozhodl o navýšení výdělků bez ohledu na to, jaké to na ně bude mít finanční dopady. Požadovaly už v polovině března od vlády dodatečné prostředky na nařízené přidání v sociálních službách. Juchelka tehdy po jednání s hejtmany řekl, že by jeho ministerstvo mohlo případně ve druhém pololetí poslat na platy nevyužité peníze na superdávku.
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Ty resort ale zřejmě mít nebude. Analýza ukázala, že po přepočtu 57 procentům dosavadních příjemců podpora klesla. Juchelka navrhuje změny v nastavení superdávky ke snížení propadů. Výdaje vzrostou, využijí se rezervní peníze.
Podle APSS se možným dofinancováním ze státního rozpočtu zabývala komise pro sociální záležitosti Asociace krajů. Juchelka přislíbil další jednání.