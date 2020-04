Pracovníci sociálních služeb by měli dostat navíc až 45 tisíc, chce Maláčová

Vláda o dotacích začala jednat v pátek. Pokračovat bude v pondělí. Ministryně práce Jana Maláčová doufá, že kabinet podporu pro sociální služby schválí. Šéfka státní pokladny Alena Schillerová řekla, že je připravena peníze pro sociální služby uvolnit, ale chce ještě diskutovat „o parametrech“.

Podle Schillerové by odměnu měli dostat hlavně zaměstnanci „v první linii“. Není také jasné, pro která zařízení by dotační podpora byla. Sociální služby totiž provozují především kraje, obce, neziskové či církevní organizace. Stát má jen pět ústavů.



Podle ministerstva práce je nynější situace srovnatelná s dopady živelní pohromy. Resort poukazuje na to, že stejně jako při povodních platí v Česku nouzový stav. Vláda ho vyhlásila 12. března. Do seniorských domovů a dalších zařízení nesmí od 10. března návštěvy. Od 16. března přestaly fungovat stacionáře a další sociální služby. Od 19. března klienti v domovech nemohou opouštět areály. V některých zařízeních personál zůstává s obyvateli, domů po práci nechodí.



Podle Maláčové si odměnu nezaslouží jen ti, kteří pracují s nakaženými, ale i ostatní personál. Zmínila třeba kuchařky či uklízečky. Resort uvedl, že při stanovení částek vycházel z průměrných odměn ve veřejné sféře.

Podle návrhu by pracovníci v domovech, kde se objevila nemoc covid-19, mohli dostat při přímé péči o klienty 45 tisíc korun a v ostatních profesích 20 tisíc korun hrubého za měsíc. Částka by se stanovila za odpracované hodiny. Na hodinu by činila 265 Kč či 115 korun.

V zařízeních bez nákazy by to bylo 88 Kč a 175 korun dle profese, tedy měsíčně 15 tisíc a 30 tisíc korun hrubého. Pokud poskytovatel dostal na odměny peníze už jinde, nemohl by dotace získat. Mohl by ale žádat o dorovnání, pokud byly částky nižší.

V sociálních službách pracuje téměř 150 tisíc lidí

Kdyby o prostředky na odměny žádali všichni provozovatelé, kteří nemuseli uzavřít a dál fungují, výdaje by činily 8,04 miliardy korun. Ministerstvo poukazuje na to, že část zaměstnanců je ale v karanténě, na ošetřovném či odpracuje méně hodin.



Podle podkladů pracuje v sociálních službách přes 144 800 lidí. Z nich 96 800 se o potřebné stará přímo. Za březen by odměny mohly vyjít maximálně na 3,16 miliardy, za duben pak nejvýš na 4,88 miliardy korun.

Odměny 30 tisíc či 45 tisíc korun za měsíc by měly podle návrhu dostat i zdravotní sestry, které pracují v sociálních službách. Těch je 7 185. Pro ně by bylo potřeba 472,48 milionu korun. Peníze by mělo obstarat ministerstvo zdravotnictví.

Dotační sumu na zvýšené výdaje na roušky, štíty, dezinfekce, čistící prostředky, potraviny, internet, energie, karanténu či úpravu prostor kvůli nákaze ministerstvo spočítalo na 1,33 miliardy korun. Náklady by bylo potřeba doložit.

O dotace by nemohli žádat provozovatelé uzavřených zařízení a ti, kteří dostávají příspěvky na mzdy z programu Antivirus či čerpají na činnost peníze z Operačního programu zaměstnanost.

Ministerstvo plánuje, že by se žádosti o peníze mohly podávat od 5. května do 6. června. Vyhodnotily by se do 20. června. Výplata peněz by se uskutečnila do 15. července.