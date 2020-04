Sociální služby dostaly od vlády stopku. Znevýhodněné rodiny na to doplácí

Šestnáctého března vláda poprvé v reakci na situaci kolem koronaviru zakázala fungování některých sociálních služeb. O dva dny později na list přidala několik dalších. Momentálně není jasné, kdy se znovu obnoví jejích provoz.

Mezitím se tak sociálně znevýhodněným lidem nedostává části sociální podpory, nebo by alespoň nemělo. Sociální pracovníci jim však odmítají kompletně zavřít dveře. Sociální sektor dvakrát vyzval vládu, aby některé typy služeb znovu obnovil. Poprvé tak učinil na začátku dubna, odpovědi se však zatím nedočkal.

„Z praxe se ukazuje, že se na naše organizace nyní obracejí rodiny ještě více než normálně,“ říká tajemnice asociace Dítě a rodina Anna Krbcová. „Sociální pracovníci čelí morálnímu dilematu, zda mají s rodinou dále pracovat alespoň s omezeným osobním kontaktem navzdory nařízení,“ dodává.

„Volnočasové aktivity“

Konkrétně zakázané sociálně aktivizační služby pomáhají rodinám v nouzi, které se o sebe nedokážou postarat samy. Může to být způsobeno sociálním či zdravotním znevýhodněním rodičů, špatnou finanční situací nebo nedostačujícím sociálním zázemím.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v Poslanecké sněmovně odmítla obnovit provoz pozastavených sociálních služeb a označila je za „volnočasové doplňkové aktivity“. To pobouřilo pracovníky v sociálním sektoru.

Na současnou situaci totiž ve finále doplácejí rodiny a lidé v nouzi. Týká se to například sociálně či zdravotně znevýhodněných domácností, které potřebují pomoc s výchovou dítěte nebo komunikací s úřady.

Zákaz se dotkl i Drahomíry B., které pomáhá pardubická organizace Amalthea už od loňského roku. Její bývalý manžel ji psychicky i fyzicky týral, před pěti lety jí navíc zemřel nejstarší syn. Nakonec se rozhodla začít nanovo s novým partnerem.

Na podzim však rodině bylo řečeno, že musí opustit byt, protože se do něj chce nastěhovat majitel. Organizace paní Drahomíře, jejímu partnerovi a dětem pomohla najít nové bydlení. Jelikož je klientka momentálně na nemocenské, její jediné příjmy jsou nemocenské dávky, přídavky na děti a výživné. Celá rodina tak spoléhala na příjmy muže. Ten však Drahomíru v březnu opustil.

Ještě před vyhlášením nouzového stavu pomohla organizace matce najít bydlení ve stejném městě, aby byla situace pro děti co nejjednodušší. Sociální pracovníci jí také pomohli zažádat si o dávky sociální podpory. Podobně už však podle vládního nařízení organizace pomáhat nesmějí.

Pomáhat, či nepomáhat

Vládní nařízení nezmiňuje, zda je možné služby provádět na dálku. „Za komplikaci také považuji, že k tomu nevyšlo žádné vysvětlení. Kromě nařízení o zákazu služeb není nikde uvedeno, co to znamená. Zda se tím myslí přímé setkávání, nebo i služby poskytované přes vzdálený přístup,“ říká vedoucí programu Podpory pro rodinu a dítě organizace Amalthea Jana Ženíšková.

„Co vím, tak k tomu měly různá stanoviska i kraje. Někdo říkal, že online přístup je v pořádku, někdo zase tvrdil opak,“ říká. „Podle mě, pokud tomu dobře rozumím, by se nemělo poskytovat nic, což je pro mě jako sociální pracovnici nepřijatelné,“ dodává.

Sociální sektor se vymezuje proti zákazu pomoci potřebným. Současné situaci se tak organizace musely přizpůsobit. Rodinám v nouzi pomáhají na dálku, přestože by neměly.

„Sociálně aktivizační služby rozhodně nejsou žádné volnočasové aktivity. Je to pomoc rodinám, kterou ve většině případů doporučila sociálka. A to právě proto, že v těchto případech dochází k ohrožení dětí, což se tyto služby snaží mírnit,“ upozorňuje Ženíšková.

Rozvolňování sociálních služeb

Podle asociace by měly pozastavené služby začít fungovat klidně zprvu v omezeném režimu bezkontaktně. Důležité ale je, aby je vláda znovu obnovila. Postupně by se mohly vrátit služby do normálu.

„Jde to nějakým způsobem naplánovat. Nám ale hrozně vadí, že ministerstvo práce a sociálních věcí s žádným plánem nepřišlo,“ říká Krbcová z asociace Dítě a rodina. Dodává, že například ministerstvo školství pro svou oblast alespoň nějaký plán zveřejnilo.

Asociace proto poslala dva otevřené dopisy adresované ministryni Maláčové a premiéru Babišovi. „Zatím nemáme reakci z ministerstva žádnou,“ říká tajemnice Krbcová. Upozorňuje přitom na to, že zastavení sociálně aktivizačních služeb ohrožuje především děti znevýhodněných rodin.

První otevřený dopis vládě přišel 1. dubna, další o dva týdny později. Ministryně Maláčová se stihla 7. dubna vyjádřit k sociálním službám s tím, že si na jejich pozastavení trvá. „Je důležité říct, že u sociálně aktivizačních služeb, na rozdíl od těch pečovatelských, nejde o život a jedná se zejména o volnočasové doplňkové aktivity,“ pronesla ministryně v Poslanecké sněmovně.

Ve středu pak napsala na Twitter, že na mimořádné jednání vlády 23. dubna prodiskutovaný plán na znovuotevření sociálních služeb přinese.