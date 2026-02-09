Zákaz sociálních sítí pro děti, chce ANO. Může být kontraproduktivní, zní už kritika

ilustrační snímek | foto: Reuters

Markéta Lankašová
Česko by mohlo po vzoru Austrálie či Francie zakázat sociální sítě dětem. ANO chce předložit návrh na zákaz ještě letos. Kritici se ale obávají průlomu do soukromí.

Více než rvačky na chodbách nebo ubližování od jiné party venku po škole dnešní děti trápí agresivní jednání přes sociální sítě. S ubližováním na internetu má vlastní traumatickou zkušenost více než polovina školáků. Šíří se ponižující videa a fotky, děti čelí vyhrožování, nebo dokonce vydírání.

Premiér Andrej Babiš (ANO) tomu chce zabránit. Sociální sítě jako Facebook, Instagram nebo TikTok by podle něj měly být přístupné až od 15 let.

„Do rizikového chování dětí v online prostředí zasahují stále více nástroje umělé inteligence.“

9. února 2026

