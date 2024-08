KOMENTÁŘ: Svoboda projevu a prokletí sociálních sítí. Jak se mění politická hra

Sociální sítě už neplní jenom úlohu socializační, ale převzaly úlohu informační. Dost lidí mnohé z toho, co se z nich dozvědí, jako informaci pochopí – a podle toho se zařídí. Je těžké jim vysvětlovat, že sociální sítě jako médium jsou k tomuto účelu velmi nespolehlivé, i když už je jako oficiální informační kanál využívají státní organizace, úřady, ministři, poslanci a další ústavní činitelé. A dělají to moc rádi. Nemusejí totiž přitom nic vysvětlovat, nikdo je nenutí diskutovat, nemusejí argumentovat. Na spolehlivosti sítí to, žel, nic nemění.

Novináři si vysvětlení a odpovědi dokáží vynucovat. Sociální sítě nikoliv, a to ohromně vyhovuje politikům, ale i mnoha jiným pisatelům nejrůznějších zpráv a příběhů.