Provozovatelé platforem podle analytičky velmi dobře vědí, kdo danou službu používá.

„Vědí o nás spoustu věcí, o kterých ani my sami často netušíme. Podle online aktivit rozhodně umí odhadnout, kolik je uživateli let. A tak místo využívání by měli být nuceni tato data použít k tomu, aby dětské uživatele chránili,“ říká Michaela Slussareff a používá metaforu hraček. Ty musí také projít důkladnou kontrolou před certifikací. Ve chvíli, kdy se zjistí, že obsahují nějakou toxickou látku, jsou staženy z prodeje.

Jak omezit negativní vliv sociálních sítí a digitálních médií na psychiku dětí a dospívajících, řeší státy nejen Evropské unie již delší dobu. V České republice platí, že mladiství od 15 let mohou používat sociální sítě bez souhlasu zákonných zástupců. Od 13 do 15 let je souhlas zákonných zástupců vyžadován. Pro děti do 13 let by sociální sítě neměly být určené vůbec.

„Nevím, nakolik o tom rodiče mají povědomí, ale třeba WhatsApp není jen nástroj na posílání zpráv. Většině dětem slouží také jako klasická sociální síť, kde mohou mít svůj kanál, lajkovat příspěvky či sledovat influencery. Neliší se to nijak například od Instagramu,“ upozorňuje analytička.

Podle ní je právě WhatsApp pro české děti velmi rizikovou platformou. „Setkávají se tam s nevhodným obsahem, sdílejí pornografii, mohou být kontaktováni lidmi, které neznají, a bují tam kyberšikana,“ vysvětluje.

Omezení jsou zatím jen teoretická

Ke snížení rizik spojených s užíváním sociálních sítí a digitálních médií dětmi vede podle hosta Rozstřelu několik možných cest.

„Mluví se o tom, že se do těchto platforem budeme muset přihlašovat přes nějakou svou identitu, ať už bankovní, občanskou nebo jinou. Což je určitý zásah do osobních dat a umím si představit, že některým lidem to nemusí vyhovovat. Další je přimět provozovatele těchto platforem, aby nebezpečné a návykové algoritmy u dětských uživatelů blokovali,“ říká Michaela Slussareff.

Mezi návykové prvky patří třeba nekonečný scroll, tedy nikdy nekončící obsah, který v nás podporuje touhu dál zůstávat na daném serveru, ale třeba i tzv. lootboxy ve videohrách, odměny, které dostávám za to, že jsem dosáhla nějaké úrovně, či uměle vytvořené nebezpečí, které musím hned vyřešit. Podobně fungují lajky a různé notifikace. To vše vytváří v těle uživatele tzv. dopaminovou smyčku, která může vyústit v závislost.

„Problematická jsou také krátká videa. Fenomén, který jsme dříve znali jen z TikToku se už dostává do všech platforem a my víme, že tento velmi krátký obsah je také bohatý na dopaminovou odezvu. U malých dětí může být nebezpečný v tom, že je příliš stimuluje, a to není dobré pro vývoj pozornosti. Ještě nebezpečnější je to u úzkostných dětí nebo u dětí, které už poruchu pozornosti mají,“ říká analytička.

Dám-li dítěti technologii, musím ho také naučit jí používat

V českém prostředí podle průzkumů děti dostávají první chytrý telefon při nástupu do školy. Podle expertky by rodiče mohli ještě klidně pár let počkat.

„Myslím si, že v první až čtvrté třídě děti chytrý telefon opravdu nepotřebují. Pokud je motivací rodičů dohled na dítětem, tak bych zvážila, zda nepostačí chytré hodinky nebo tlačítkový telefon,“ dodává Slussareff.

Důležité je podle analytičky, aby digitální technologie nevytlačovaly aktivity, které jsou pro rozvoj dětí klíčové.

„Vždy se musím ptát: Má dítě dostatek pohybu, spánku, sociální interakce? Umí se i nudit? Pokud je to splněno a na digitálních technologiích používá obsah, který je vhodný, ne před spaním nebo při jídle, pak by to mělo přinášet užitek. V každém případě musíme děti naučit, aby nesdílely svá osobní data, dávaly pozor na manipulativní obsah, dezinformace a nově také, jak přistupovat k umělé inteligenci,“ říká.

Právě v souvislosti s používáním AI se odborníci často setkávají s tím, že mladí či naopak starší lidé si povídáním s umělou inteligencí nahrazují mezilidské vztahy. „Ten vztah může být manipulativní a bohužel už jsou i případy toho, kdy lidé byli touto komunikací dohnáni až k sebevraždě.“

Kdy je vhodné přestat dítě kontrolovat? Jak chránit teenagery? A proč jsou Češi citliví na regulace? I o tom mluví dál v Rozstřelu Michaela Slussareff.