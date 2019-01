Zachránci životů a sociální sítě: nejčastěji „tvítují“ hasiči

Narozdíl od svých zahraničních kolegů je pro české „zachránce“ primární sítí spíše Facebook než Twitter. Důvodem může být i to, že Facebook v Česku používá přes 5 milionů lidí, kdežto Twitter „pouze“ statisíce. Například v Americe je tomu jinak, Twitter tam patří mezi velmi populární sociální sítě a například policejními profily se to na síti jen hemží.

„Komunikaci s veřejností prostřednictvím sociálních sítí chápeme jako další komunikační kanál, kterým informujeme veřejnost o své činnosti. Policie České republiky měla v tomto ohledu deficit, který bylo nutné odstranit,“ uvedl tiskový mluvčí PČR Jozef Bocán.

Policisté využívají Facebook i Twitter. Na každém profilu však publikují trochu odlišné příspěvky. „Prostřednictvím Facebooku informujeme o naší činnosti napříč celou republikou, prezentujeme zde naše aktivity, preventivní informace nebo varování, stejně tak jsme se touto cestou s veřejností podělili například o o pohled pilotů policejního vrtulníku na silvestrovskou Prahu,“ říká Bocán.

V minulosti policisté využili svůj profil na Facebooku také během žádostí o pomoc při ztotožnění důležitých svědků nebo podezřelých z trestné činnosti, a také pro náborové aktivity. Naopak profil na Twitteru má podle policejního mluvčího zcela zpravodajské užití.

Policie ČR (Twitter) @PolicieCZ V souvislosti se zásahem na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami žádáme občany aby respektovali pokyny policistů a vymezený prostor. Zásahová jednotka a vyjednavač jsou na místě, dosud nedošlo k žádnému zranění. Uvnitř banky je 8 rukojmí a pachatel. 16 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

„Tvítující“ hasiči

Hasičský záchranný sbor ČR svůj zastřešující oficiální účet na Twitteru nemá, o aktualitách informují účty jednotlivých krajských sborů. Na starosti je mají tiskoví mluvčí, kteří přidávají příspěvky přímo z terénu. „Twitter má význam spíše na lokální úrovni, u HZS krajů, které pracují s jiným typem informací. Informují především o zásazích jednotek PO a jejich komunikace tak klade mnohem větší důraz na rychlost,“ říká tisková mluvčí hasičů Nicole Zaoralová. Pro HZS ČR je primárním komunikačním kanálem s veřejností Facebook.

„Twitter je primárně pro novináře. Ideální nástroj pro rychlou a přesnou informaci o probíhajícím zásahu. Usnadňuje mi to komunikaci a omezuje telefonní hovory na minimum. Mohu se soustředit na práci a mám pod kontrolou přesné a ověřené informace,“ okomentoval užívání sítě mluvčí pražských hasičů Martin Kavka, který se v roce 2018 dostal do finále v soutěži Mluvčí roku.



Na Twitteru jsou také velmi aktivní hasiči Pardubického kraje či ti olomoučtí.



Hasiči Praha (Twitter) @HasiciPraha VIDEO: U po??ru zasahovaly jednotky z radot?nsk?, sm?chovsk?, kr?sk? a mod?ansk? stanice. Na m?st? jsou je?t? dv? dobrovoln? jednotky. Prob?h? rozeb?r?n? konstrukc? a doha?ov?n?. https://t.co/6bQTBSPBey Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu U požáru zasahovaly jednotky z radotínské, smíchovské, krčské a modřanské stanice. Na místě jsou ještě dvě dobrovolné jednotky. Probíhá rozebírání konstrukcí a dohašování. https://t.co/6bQTBSPBey odpovědětretweetoblíbit

Ucelenější informace jsou pak podle Kavky sdílené přes Facebook. Často jsou k příspěvkům přidané i fotografie či odkaz na tiskovou zprávu. Obdobně aktivně vystupuje na Twitteru také pražská záchranná služba.

Nemáme potřebu, nevidíme v tom profit

Není to ovšem tak, že by měly veškeré krajské či městské pobočky své účty na Facebooku či Twitteru. A to i přesto, že podle průzkumu společnosti Ami Digital a agentury STEM/Mark z roku 2018 používá denně sociální sítě 80 procent všech českých uživatelů internetu. Na Facebooku tak třeba sotva dohledáte oficiální účet městské policie v Olomouci, ZZS Ústeckého kraje či kraje Vysočina.

„Zatím jsme nepocítili takovou potřebu. Všechny aktuality zveřejňujeme na našich webových stránkách,“ uvedla ředitelka ZZS KV Vladislava Filová. „Nevidíme v tom žádný profit,“ dodala. Nicméně nevyloučila vznik jejich stránky na Facebooku.



O vzniku vlastního účtu na Twitteru v současnosti přemýšlí také Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, která má v současné době jen svůj účet na Facebooku.

„Především v posledních měsících došlo k výraznému navýšení počtu našich sledovatelů na Facebooku, takže věříme, že náplň našeho profilu se lidem líbí a je užitečná. Do budoucna uvažujeme i o dalších profilech, je možné, že to bude i Twitter nebo Instagram,” uvedla jejich tisková mluvčí Michaela Bothová.

Kromě Facebooku či Twitteru využívají totiž některé složky IZS také Instagram či YouTube. Svůj účet „s obrázky“ si například v prosinci roku 2018 zřídila i Policie ČR. Podle mluvčího na sociální síti publikuje zejména povedené fotografie z různých policejních akcí. Na Instagramu mají svůj profil také pražští hasiči nebo zdravotníci Pardubického kraje.

Publikování na internetu má každopádně své limity. Příkladem mohou být například strážníci z hlavního města. Ti fungují na Instagramu, Twitteru i na Facebooku. A právě na poslední ze zmiňovaných sociálních sítí loni zveřejnili fotku s polonahou ženou u policejního auta. Za tento příspěvek si vysloužili ocenění Sexistické prasátečko. Publikaci takového příspěvku obhajovali tehdy tím, že “jsou jen lidí”.