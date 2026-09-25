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Sociální sítě až od třinácti let? Navzdory námitkám se čeká, že návrh Bruselu projde

Matyáš Müller

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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Premiér Andrej Babiš o nějakém omezení sociálních sítí u dětí sní už dlouho. Teď se zdá, že ho možná „předběhne“ Ursula von der Leyenová. Evropská komise navrhuje zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let.

Od zákona s názvem „EU Kids Act“ (Kids se řekne anglicky děti – pozn. red.) si slibuje především větší ochranu dětí před nežádoucími vlivy v kyberprostoru, jako je kontakt se sexuálními predátory, nekonečné náhodné brouzdání po různých videích nebo sledování příspěvků o sebepoškozování. Čeští europoslanci jsou v podpoře rozděleni a experti varují před přesunem dětí na úplně nekontrolovanou část internetu.

Osobně bych se ani nebránil tomu, aby sociální sítě byly ‚na občanku‘ a zamezilo se možnosti vytváření falešných účtů.

Ondřej KolářTOP 09

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