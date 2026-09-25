Od zákona s názvem „EU Kids Act“ (Kids se řekne anglicky děti – pozn. red.) si slibuje především větší ochranu dětí před nežádoucími vlivy v kyberprostoru, jako je kontakt se sexuálními predátory, nekonečné náhodné brouzdání po různých videích nebo sledování příspěvků o sebepoškozování. Čeští europoslanci jsou v podpoře rozděleni a experti varují před přesunem dětí na úplně nekontrolovanou část internetu.
Osobně bych se ani nebránil tomu, aby sociální sítě byly ‚na občanku‘ a zamezilo se možnosti vytváření falešných účtů.