Pomáhají, ale s platem nevystačí. Lidé v sociálních službách musejí mít více prací

Jednačtyřicetiletý Tomáš Klumpar je výjimka. Za patnáct let práce v sociálních službách se vypracoval na vedoucího týmu v pražské organizaci Beztíže, která se stará o mladé lidi. Pomáhá těm, kteří spadli do závislostí, jsou oběťmi šikany nebo násilných vztahů. I on si ale po večerech přivydělává jako psychoterapeut. Jinak by s penězi jeho čtyřčlenná rodina nevystačila.