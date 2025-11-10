„Obec vypraví pohřeb nejen člověku bez domova či neznámé totožnosti, ale i tomu s početným příbuzenstvem a třeba i s relativně velkým majetkem,“ vysvětluje Tomáš Kotrlý, vedoucí oddělení pohřebnictví na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
Obce sice uplatní pohledávku za pohřeb skrze dědická řízení, vždy ale jen do částky, kolik sociální pohřeb stál. A ten bývá až třikrát levnější než ten s obřadem. Pozůstalí na této praxi značně ušetří, i když nakonec třeba v roli dědiců či žadatelů o urnu obci vše zpětně uhradí.
Tělo jde na kremaci jen ve fórové rakvi a oblečené do rubáše. Chybí vystýlka do rakví, polštář, příkrov, mytí a dekorace těla a jakékoliv rozloučení. Popel se pak vsype do společných hrobů.