Češi našli fígl, jak šetřit na mrtvých. Zneužívají sociální pohřby, platí to obec

Stačí se čtyři dny po smrti příbuzného neozvat. Pohřeb pak zaplatí obec. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tomáš Lánský
Někteří Češi objevili trik, jak mít levnější pohřeb pro své zesnulé příbuzné. Vůbec ho totiž nesjednají. V Česku neexistuje povinnost lidí pohřbít své příbuzné či blízké. Pokud od oznámení úmrtí nikdo do 96 hodin pohřeb neobjedná dobrovolně, včetně různých pohřebních spolků, stane se tak podle zákona na náklady obce, kde dotyčný skonal. Říká se tomu sociální pohřeb.

„Obec vypraví pohřeb nejen člověku bez domova či neznámé totožnosti, ale i tomu s početným příbuzenstvem a třeba i s relativně velkým majetkem,“ vysvětluje Tomáš Kotrlý, vedoucí oddělení pohřebnictví na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Obce sice uplatní pohledávku za pohřeb skrze dědická řízení, vždy ale jen do částky, kolik sociální pohřeb stál. A ten bývá až třikrát levnější než ten s obřadem. Pozůstalí na této praxi značně ušetří, i když nakonec třeba v roli dědiců či žadatelů o urnu obci vše zpětně uhradí.

Tělo jde na kremaci jen ve fórové rakvi a oblečené do rubáše. Chybí vystýlka do rakví, polštář, příkrov, mytí a dekorace těla a jakékoliv rozloučení. Popel se pak vsype do společných hrobů.

Češi našli fígl, jak šetřit na mrtvých. Zneužívají sociální pohřby, platí to obec

