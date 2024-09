Ošetřovné, náhrada mzdy. Mobilní týmy budou lidem zasaženým povodní vyplácet peníze

„Týmy budou obsahovat desítky lidí, kraje je obsadí pracovníky z dalších částí republiky,“ slíbil včera ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Dávka je určena na odstranění následků povodní, ale třeba i na vybavení domácnosti nebo nákup oblečení. Další forma dávky mimořádné okamžité pomoci, takzvaný jednorázový výdaj, slouží i na pokrytí výdajů za ztrátu dokladů nebo náhradní ubytování. Pro přidělení těchto dávek je potřeba doložit nájemní smlouvu nebo kontakt na majitele nemovitosti. Dále snímky následků povodní, účtenky a prohlášení o sociálních a majetkových poměrech.

Pokud však poškození dokumentaci mít nebudou, mobilní týmy jejich situaci prošetřovat nebudou. „Lidé v takových případech udělají čestné prohlášení a nadiktují do protokolu, že nemají žádné finanční prostředky a jsou v krajní nouzi,“ upřesnila ředitelka ministerské sekce dávek Iva Merhautová (KDU-ČSL).

V některých oblastech již starostové jednají s úřady práce, kam mobilní tým poslat. „Když to bude probíhat ve spolupráci s obcemi, tak si myslím, že nebude možné tuto dávku zneužít. Zejména v těch menších každý zná každého,“ řekl MF DNES starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Dávka mimořádné okamžité pomoci je vyplácena vždy jednomu zástupci domácnosti. V odůvodněných případech ji lze podle Jurečky poskytnout i opakovaně. „Nachystána je dále pomoc postiženým obcím, které budou moci využít veřejně prospěšné práce ve speciálním povodňovém režimu na odklízení škod,“ uvedl mluvčí Úřadu práce ČR Martin Bušo.

Neplacené volno, ošetřovné a náhrada mzdy

Rodiče dětí do deseti let se zavřenými školami nebo školkami kvůli povodním mohou žádat o ošetřovné. Stačí to nahlásit zaměstnavateli a žádost doručit až následně. Pokud se lidé nedostanou do práce kvůli povodni, zajištění svého domova či odklízení škod, mají nárok na neplacené volno. Zaměstnavatel ale není povinen poskytnout náhradu mzdy.

V případech, že je překážka na straně zaměstnavatele, protože je například firma zatopená, mají lidé nárok na 60 procent průměrného výdělku. „U firem, které nejsou zatopeny, ale je tam problém v rámci dodavatelského řetězce, ať už jde o dodávku surovin, zdrojů energie, či tepla, jde o překážku z důvodu prostoje. Zaměstnancům pak náleží 80 procent průměrného výdělku,“ uvedla ředitelka sekce legislativy Dana Roučková. Nárok na kompenzace mají také „dohodáři“.

Podporu chystá i ministerstvo pro místní rozvoj – do tří týdnů od konce stavu nebezpečí předloží vládě strategii obnovy zasažených území. Vycházet bude z údajů o škodách od krajů. Resort už má na opravy poškozených cest nebo škol připravené stovky milionů v programu Živel, ale připouští, že stačit nebudou.

„Hledám cesty, jak zajistit další financování. Jednal jsem s ministrem financí nebo šéfem Národní rozvojové banky a budeme usilovat o peníze z Fondu solidarity a dalších evropských zdrojů,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Zemědělci a chovatelé se mají o pomoc obracet na Státní zemědělský intervenční fond.