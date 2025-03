Sudety potřebují tahouny. Fantomová hranice stále existuje, říkají geografové

Ve své práci jste se věnovali fantomové hranici Sudet. Co je to za fenomén?

Korčák: Je to bývalá hranice, kterou bychom nyní už v politických mapách nenašli. Přestože tam není, tak se pořád určitým způsobem propisuje do prostoru. Původně je přívlastek „fantomový“ z medicíny a používá se, když má pacient amputovanou končetinu, ve které se poté objevuje pravidelně fantomová bolest. Metaforicky řečeno, je to stejné i v prostoru, kde zmizí základní stavební kámen, oficiálně tam není, ale trvá dlouho, než zmizí úplně. To pozorujeme i na příkladu Sudet. Oficiálně bychom o hranici neměli už vůbec vědět, přesto všichni víme, že tam pořád je.

Kdy tato hranice vůbec vznikla?

Korčák: Fantová hranice Sudet vznikla v roce 1945, kdy zanikl Protektorát a zase se obnovilo Československo. Byla by ale chyba se nedívat na to, proč protektorátní hranice vznikla. Tam bychom mohli jít daleko do minulosti a správně bychom měli začít už někdy ve třináctém století, kdy začala vnější kolonizace českých zemí.

Zmiňovali jste, že jde o hranici, která není na mapách, přesto se v různých oblastech projevuje. Jak konkrétně?

Netrdová: Například ve volebních výsledcích. Při jakýkoliv volbách vidíme, že sudetská oblast vykazuje volební výsledky jiné, než zbytek území. Můžeme se samozřejmě ptát, čím to je. Je to opravdu tou hranicí? Je to chudými regiony? My jsme se dívali na strukturu obyvatel a i tam vidíme, že se hranice propisuje.

Po válce došlo k odsunu německého obyvatelstva a dosídlení. Do oblasti přišla mladší populace, takže v mapách v padesátých nebo šedesátých letech stále oblast Sudet vyskakovala, jako místo s menším indexem stáří a větším podílem dětské populace. Nyní 80 let po válce vidíme, že došlo k demografické obměně obyvatelstva, ale v pohraničí zůstává odkaz vzdělanostních a ekonomické struktury.

Dále máme projevy například v přístupu k očkování. Je zkrátka vidět, že je tam jiná struktura obyvatelstva týkající se demografického, sociálního, ekonomického složení, což se pak promítá do postojových hodnot.

Korčák: Zároveň to jsou charakteristiky, které bychom na první pohled úplně neviděli. Je to něco, co vidíme v našich tvrdých datech. Ale potom jsou tu fenomény, které můžeme pozorovat, když projíždíme územím autem a najednou zjistíme, že se trošku mění krajina. Ať už tím, že tam je v pohraničí nižší hustota zalidnění nebo tam je jiná krajina, nebo tím, že tam jsou jinak opečovávané památníky a náboženské objekty.

Zmiňovali jste, že v oblast bývalých Sudet se odlišuje i ve volebních výsledcích. Co přesně si pod tím lze představit?

Netrdová: První, kde se to promítá, je vůbec volební účast, respektive neúčast. Tady se fantomová hranice projevuje velmi, protože lidé nevyužívají toho, že mohou jít svobodně volit. Další je tendence volit populistické nebo antisystémové strany, které nyní můžeme definovat různými způsoby.

Města potřebují své tahouny

Od konce války je to už 80 let. Proč hranice bývalých Sudet stále vystupuje a nedaří se jí setřít?

Korčák: Myslíme si, že to není způsobeno pouze poválečnými přesuny obyvatelstva. To byl jen prvotní impuls. V daném prostoru pozorujeme i další procesy, které přišly poté. To byla i politika předlistopadového komunistického režimu, který některé oblasti v Sudetech měl jako svoji laboratoř nějakého ideálního světa. To tam způsobilo dlouhodobé dopady pro regiony, ze kterých se doteď vzpamatovávají. Jde o ekologické, ale i sociální dopady. Potom je to také způsobené tím, že regiony jsou do jisté míry periferní, protože leží blízko státní hranice a daleko od velkých center.

Zároveň jsou i strukturálně postižené tím, že odvětví průmyslu, ve kterém lidé často pracovali, už není tak důležité. Je to velký komplex příčin, které způsobují, že oblasti jsou na tom pořád špatně, a byla by chyba to všechno dávat za vinu opravdu jenom odsunu Němců a válečným přesunům obyvatelstva. Myslíme si, že kdyby to nenastalo, tak by byla možnost, že by regiony na tom nyní byly výrazně líp, protože by všechny zmíněné výzvy dokázaly díky dlouhodobé kontinuitě osídlení, tradicím a vztahu k území lépe zvládat.

Netrdová: Region tvoří obyvatelstvo, které tam žije. To jsou aktéři regionálního rozvoje, kteří mají motivaci, nadšení, vzdělání, možnosti tam něco měnit. To je to, co bylo přesunem obyvatelstva dlouhodobě poznamenáno. Jak říkal kolega, minulý režim s tím nějak nepracoval. Je to historické dědictví, se kterými musíme pracovat a buď od toho dáme ruce pryč a řekneme, že se to nějak jako samo vyřeší, anebo k tomu budeme cíleně dělat kroky, abychom to území a lidi, kteří tam žijí, podpořili. My jsme se právě snažili ukázat, že Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj nemá jen strukturální problém z hlediska ekonomiky, ale že tam je právě i historické dědictví.

Zároveň je potřeba se k tomu území chovat jinak, protože opatření, které může fungovat v periferních oblastech, nefunguje v Praze, a naopak. To se ví, když někoho zvete na preventivní prohlídky. Jinak pozvete někoho, kdo je vzdělaný a ví, že je zdraví pro něj důležité a jinak potřebujete pozvat někoho, kdo se o své zdraví vůbec nestará.

Sociální geografové Matěj Korčák a Pavlína Netrdová z Přírodovědecké fakulty UK se ve své práci zabývají fantomovou hranicí Sudet.

Takže za stálé problémy v oblasti Sudet může nejen odsun Němců a dosídlení novým obyvatelstvem, ale i socialistická éra a přístup vlád, které nijak nepomohly tomu, aby se regiony vzpamatovaly?

Korčák: Určitě. To poslední je třeba zdůraznit. Máme nyní více jak 30 let od Sametové revoluce a určitou vinu za zanedbávání regionů musíme dát i státu. Ne že regionální politika po revoluci nefungovala vůbec, ale ukazuje se, že nebyla moc efektivní a že je potřeba regionům pomoct nějakým jiným způsobem.

Jak by měla efektivní pomoc regionům vypadat?

Korčák: Myslíme si, že je to kombinace jednak vnější pomoci v podobě regionální politiky a financí. Zároveň se ale musí zapojit i iniciativy zevnitř regionů. Možností je spousta a často jsou závislé na lokáním kontextu. Dobré by také bylo najít výhody, které pohraničí oproti vnitrozemí má. Co pozorujeme, tak jich je obrovské množství a potenciál toho území je veliký. Dobré by bylo využít možnosti, které vnitrozemí nemá, ať už je to přeshraniční spolupráce s Německem, Rakouskem, nebo Polskem, tak to může být krajina, která jako tam je nádherná a mohlo by to být lákadlo třeba pro cestovní ruch.

Netrdová: Historie je důležitá, ale čas rány hojí. Přeci jenom je tam třetí generace a už máme několik individuálních reakcí s tím, že potenciál bývalých Sudet je právě i v tom, že máte území, ve kterém můžete naplňovat úplně nové plány. V porovnání třeba s Prahou tam jsou byznysové možnosti s menší konkurencí. Dříve, když studenti přišli do Prahy, tak hodně z nich tady chtělo za každou cenu zůstat. Teď už máme spoustu studentů právě i z oblasti Sudet, kteří vidí svoji velkou výhodu, roli a budoucnost v tom, že se vrátí. Nemůžeme říct, že Sudety neexistují, ale je třeba vidět pozitivní stránky a možnost pro obrovský rozvoj.

Takže se třeba dočkáme toho, že místo průmyslových zón s asijskými firmami, budou vznikat projekty mladých lidí?

Netrdová: Ano, a dá se zamezit tomu, aby tam nebyly průmyslové zóny.

Korčák: Jedna z věcí na zlepšení, která nás napadá a o které se dlouho mluví, je univerzita v Karlovarském kraji. Tam vysoká škola zatím chybí a je to poslední kraj v Česku, který ji nemá.

Jaké jsou teď tedy vyhlídky bývalých Sudet?

Korčák: Obecně záleží, jestli převáží potenciál toho území, nebo jestli region doplatí na rizika. V osmdesátých letech žili v regionech hlavně mladí lidé a nyní rozdíly ve složení obyvatel dorovnaly. Velký problém by ale nastal v případě, že by se demografická křivka obrátila, mladí stále z regionu odcházeli a zbyla by jen starší populace. Proto je potřeba pracovat s potenciálem regionů, aby mladí vzdělaní lidé zůstali a chtěli ho rozvíjet.

Netrdová: Je třeba dodat, že Sudety nejsou homogenní oblast. Tady se opravdu začínají rozebírat nůžky v tom, jestli to půjde pozitivním nebo negativním směrem. I z dalších výzkumů vyplývá, že je to oblast s velkými rozdíly na malé vzdálenosti a jde hlavně o takzvané měkké faktory. To znamená, že hodně ovlivňuje to, kde je šikovný starosta, který renovuje hřiště a připraví nové parcely, které jsou vhodné pro mladé, podporuje školky a dětské skupiny.

Města potřebují mít svého tahouna, který to pro ně udělá. Domníváme se, že to bude velmi fragmentovaná oblast a bude to tak v pořádku a Sudety tím budou zapadat do celkového obrazu Česka. Pevně věřím, že to nebude jednolitě špatně, asi bychom byli mimo realitu, kdybychom řekli, že to bude jednolitě dobře. Myslíme si, že budou oblasti, které získají na tom, že jsou v Sudetech a bude to pro ně pozitivním hnacím motorem. A některé, které se bohužel budou propadat.