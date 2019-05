Na ministerstva se vracejí známe tváře, hlavně z řad ČSSD

Třeba na ministerstvo práce a sociálních věcí v březnu nastoupila do sekretariátu ministryně Jany Maláčové (ČSSD) Adriana Rajmová – bývalá zaměstnankyně odboru komunikace Úřadu vlády. Zde působila jako pracovnice pro styk s médii v době, když byl v čele Strakovy akademie expremiér Bohuslav Sobotka.

„Paní Adriana Rajmová pracuje jako tajemnice paní ministryně a podílí se na tvorbě jejího denního programu a na zajištění komplexních podkladů k přípravě jednání,“ uvedla v reakci na dotazy MF DNES Barbara Hanousek Eckhardová, vedoucí tiskového oddělení.



Sociální demokraté na ministerstvech

Jako zatím nejnovější posila na toto ministerstvo nastoupil k 1. dubnu Petr Vurbs, který předtím mluvil za ČSSD. „Pan Petr Vurbs je zaměstnán v koncepčně analytickém oddělení. Připravuje analytické podklady a koncepční materiály k vyhodnocení dopadů v oblastech působnosti ministerstva,“ řekla Eckhardová.



„Zpracovávám pro paní ministryni analýzy, třeba teď jsme dělali dopady rodičovského příspěvku. Společně s dalšími poradci připravujeme i komunikaci s médii,“ nastínil Vurbs pro MF DNES svoji agendu.

Bývalý mluvčí sociální demokracie je zaměstnán na plný úvazek ve 14. platové třídě, Rajmová ve 13. platové třídě. Z toho vyplývá, že každý z nich si může přijít zhruba na čtyřicet až šedesát tisíc měsíčně podle praxe a funkce. K tomu mohou dostávat osobní ohodnocení, a to ve výši až 75 procent platu.



Místo pro Špidlu i Škromacha

MF DNES už dříve informovala, že s příchodem političky, která je oponenty pro svůj levicový program přezdívána „Venezuela“, se na ministerstvo vrátili i dva její spolustraníci, kteří v minulosti tento resort řídili – Zdeněk Škromach a Vladimír Špidla. Oba zde nyní působí jako poradci, Škromach pro oblast zaměstnanosti, Špidla se specializuje na sociálně pojistné systémy.

Ministerstvu poskytuje poradenství také někdejší odborářský boss Jaroslav Zavadil. U něj stejně jako u Špidly hodinová sazba loni činila 400 korun. „Pan Špidla má na ministerstvu poloviční úvazek a pan Zavadil má dohodu s maximální délkou 10 hodin týdně,“ uvedla mluvčí Eckhardová.

Ministerský boss Povšík

Jedno z nejvlivnějších míst v resortu, který má ČSSD možnost přinést politické body, má další sociální demokrat – Robin Povšík, syn odborářského bosse automobilky Škoda Auto Jaroslava Povšíka. Na ministerstvu působí coby politický náměstek, který má navíc hodně blízko k předsedovi ČSSD a vicepremiérovi Janu Hamáčkovi. Ostatně ten Maláčovou na ministerský post doporučil až poté, co to probral s Povšíkem.

Povšík je také podle zdrojů z ČSSD pro Hamáčka styčným důstojníkem pro politické otázky nejen na ministerstvu práce. Hamáčkovi, když je třeba, radí i v jeho resortu vnitra nebo vnitrostranických záležitostech.

Poradce na dobrovolné hasiče

Zřejmě nejvýkonnějším poradcem z řad ČSSD nicméně i nadále zůstává Michal Hašek. Jak MF DNES nedávno informovala, vedle radění prezidentovi a svého angažmá na ministerstvu zemědělství se nově zapojil i do chodu ministerstva vnitra.

Před několika týdny se muž, kterému se v minulosti podle počtu jeho funkcí přezdívalo Japonská kalkulačka, stal externím poradcem Hamáčka pro legislativu, veřejnou správu, integrovaný záchranný systém a dobrovolné hasičské jednotky.



„Nešel jsem dělat poradce Honzovi Hamáčkovi proto, že bych měl pocit, že nemám dost práce nebo že chci vydělat na ministerstvu vnitra. Udělal jsem to proto, že je to Honza Hamáček, a beru to taky jako způsob, jak pomoci ČSSD,“ řekl k tomu Hašek. Mimochodem ten funkci u Hamáčka získal poté, co nyní už bývalý ministr spravedlnosti Jan Kněžínek zarazil jeho nominaci do Legislativní rady vlády. Tam ho chtěl protlačit také Hamáček. Vysokoškolští profesoři a právnická esa z prestižního orgánu, který vládě radí se zákony, ale reagovali hrozbou rezignace.

Hamáčkovi na ministerstvu bude prý Hašek radit za 300 korun za hodinu, maximálně 20 hodin týdně.