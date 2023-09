Sociální demokracie kritizuje chystaný nákup stíhaček F-35, zastala se gripenů

Sociální demokracie, která byla ve vládě, když se stát rozhodl pronajmout 14 nadzvukových letounů JAS 39 Gripen, kritizuje, že se současná vláda chystá koupit americké stíhačky F-35. „NATO po nás nechce masivní investice do vzdušných sil, to je něco, co jsme si vymysleli sami,“ řekl na tiskové konferenci exministr zahraničí Lubomír Zaorálek.