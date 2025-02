Zranitelné osoby kvůli nové sociální dávce mají být i vdovy, děti do 10 let ne

Naopak neprošel návrh, aby za zranitelné osoby byly považovány i děti až do 10 let, což navrhla Lucie Šafránková z SPD.

Jurečka řekl, že by to bylo příliš finančně náročně, a proto se koalice přiklonila k tomu, aby hranice zranitelnosti byla 7 let. „Rodič desetiletého dítěte může chodit do práce a takové dítě už může chodit samo do školy,“ řekl iDNES.cz ministr práce a sociálních věcí.

Revize sociálních dávek předložená vládou předpokládá, že místo příspěvků a doplatků na bydlení, příspěvků na živobytí a dětských přídavků by úřady práce vyplácely novou dávku státní sociální pomoci. Všichni žadatelé by museli dokládat svůj příjem i majetek, podávali by jednu žádost. Pobíraná částka by se mohla zvýšit o bonus za práci.

Jurečka na jednání řekl, že třetině lidí se proti dnešku dávka nezmění, třetině se zvedne a třetině by měla klesnout. Na podporu by ale díky spojení příspěvků do jednoho mělo dosáhnout víc lidí, kteří dosud peníze od státu nepobírali, protože si o některou z dosavadních dávek nežádali.

Životní minimum se zvýší

Sociální výbor také doporučil, že by životní minimum pro samotného dospělého mohlo vzrůst z 4860 na 5500 korun a u prvního dospělého v rodině z 4470 na 5 tisíc korun. Naopak u dalšího dospělého by mělo klesnout z 4040 na 3750 korun. Nová dávka by tak pro malé domácnosti mohla být vyšší.

Navýšení minima by se ale odrazilo i v humanitární dávce, pěstounských dávkách či dalších podporách. Výdaje by to mohlo zvednout celkem o 2,2 miliardy korun.

Výbor doporučil také zkrátit vyřazení z evidence uchazečů o práci a zastavení výplaty dávky za porušení pravidel ze šesti na tři měsíce, prodloužit výplatu náhradního výživného na šest let, upravit oznamovací povinnost zaměstnavatelů, poskytovat pracovní bonus i rodičům na rodičovské či upravit limit možných úspor pro nárok na dávku.