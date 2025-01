Paroubka ne. Národní socialisté zablokovali vstup ČSSD do STAČILO!

„Jsem z toho velmi smutná. Na jednání jsme přišli s tím, že už ve volbách do krajů jsme v sedmi krajích byli v této koalici. Ve dvou dokonce máme své zastupitele,“ komentovala situaci místopředsedkyně ČSSD Jana Volfová. Dodala, že do koalice STAČILO! strana chtěla kvůli tomu, aby pomohla sjednotit českou levicovou scénu.

O tom, že ČSNS nesouhlasí s jejich vstupem, se dozvěděli až na schůzce při řešení programu.

„Program je pro nás naprosto přijatelný, neměli jsme s ním žádný problém. Když se nás zeptali na personální otázky, tak jsme řekli, že to je jejich rozhodnutí, že netrváme na žádné personálii, že počítáme s tím, že oni budou rozhodovat podle znalostí lidí, zajímavých osobností, volitelnosti lidí, ale že to je opravdu věc, na které vůbec netrváme. A když se to blížilo ke konci, tak se zvedl pan předseda ČSNS a oznámil, že usnesení ČSNS je, že ČSSD nesmí být součástí tohoto uskupení,“ pokračovala s tím, že konkrétní důvody předseda ČSNS Michal Klusáček neuvedl.

Pro iDNES.cz později Klusáček dodal, že šlo o výsledek zasedání předsednictva ČSNS. „Předsednictvo ČSNS se usneslo, že nesouhlasí s rozšířením memoranda o podpoře hnutí STAČILO! o ČSSD. To je celý. Důvody měli členové předsednictva různé, ale já se zdržím to nějakým způsobem komentovat. Nechci poškozovat pana Paroubka, nechci to rozmazávat, to je stanovisko ČSNS,“ prohlásil.

Předsedkyně STAČILO! Kateřina Konečná k celé věci jen stručně konstatovala, že předseda ČSNS stanovisko strany odprezentoval.

Hnutí STAČILO! vzniklo jako volební koalice v prosinci 2023 spojením stran Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), Spojení demokraté – Sdružení nezávislých (SD-SN) a Česká strana národně sociální (ČSNS).

V tomto složení uspělo i v eurovolbách, kdy koalice získala dva mandáty. V současných volebních průzkumech se strana pohybuje nad pětiprocentní hranicí.