O preventivní zmrazení vajíček či spermií je větší zájem. U žen rozhoduje čas

„Social freezing, nebo také fertility preservation je metoda asistované reprodukce umožňující uchování reprodukčních buněk pro budoucí využití. Vajíčka, spermie nebo embrya jsou zamražena a prakticky v nezměněné kvalitě je možné je použít i za několik let,“ přibližuje Švabíková metodu, která za poslední roky zaznamenala výrazný vědecký pokrok. O kvalitu genetického materiálu po jeho rozmrazení už totiž pacienti nemusí mít strach.

„Tak to do jisté míry bývalo kdysi, tedy v době, kdy nefungovala takzvaná vitrifikace. V počátcích asistované reprodukce se totiž používalo pomalé mražení, které nedosahovalo tak vysoké úrovně přežití reprodukčních buněk. Ale s příchodem superrychlého zamrazení již toto nehrozí,“ vysvětluje embryoložka Lenka Perníčková z PFC.

Šance na přežití oocytů je podle ní obecně vyšší než 90 %. „Samozřejmě se může stát, že nějaké procento se nemusí dále vyvíjet dobře, ale k degradaci samotného genetického materiálu nedochází. Podstatné je, hlavně u žen, aby byl social freezing proveden zavčasu, to znamená v plodném věku. To je základní princip této metody, protože v případě, že by byla provedena například po čtyřicátém roce věku ženy, již existuje vysoká pravděpodobnost toho, že embrya nebudou kvalitní. Ovšem ne kvůli kryokonzervaci, ale důsledkem věku,“ doplňuje embryoložka.

I z tohoto důvodu proto zájem o zmrazení vajíček či spermií roste. To potvrzuje i Švábíková. „Téma zachování plodnosti přestalo být tabu, osvěta je větší. Podle statistik z naší laboratoře, můžeme potvrdit stále rostoucí trend, v meziročním srovnání se poptávka navýšila o více než 100 %,“ říká lékařka.

Šance po nemoci i po plodném věku

Právě věk se stává hlavní proměnnou v případě social freezingu u žen. Celý proces zmrazení vajíček u nich trvá zhruba měsíc. Pacientky si po vstupní konzultaci a provedení hormonálního, gynekologického a ultrazvukového vyšetření s pomocí odborníků naplánují hormonální stimulaci. Díky ní dozraje větší počet vajíček. Hormony si žena aplikuje sama injekcí přibližně dvanáct dní.

„Přibližně v polovině menstruačního cyklu dorostou folikuly do ideální velikosti a lékařem je naplánován odběr oocytů. Ten je proveden v krátké celkové anestezii. Po dvou až třech hodinách odchází žena v doprovodu domů. Vajíčka jsou zamražena v několika dávkách a dlouhodobě uchována. Do několika dnů dojde u ženy k menstruaci a není třeba dalších zdravotních omezení,“ popisuje metodu Švabíková.

Social freezing je ideální pro ženy ve věku 25 až 35 let, které v budoucnu plánují rodinu, ale aktuální okolnosti jim to neumožňují. Metoda je ovšem vhodná i u žen, které čeká invazivní léčba - například chemoterapie. Ta totiž negativně ovlivňuje kvalitu vajíček. Social freezing je i pro ženy, které musí podstoupit odebrání vaječníků, nebo které trápí jiné onemocnění zasahující reprodukční soustavu.

Absolutní záruka, že žena v budoucnu otěhotní, samozřejmě neexistuje. Social freezing však šance výrazně zvyšuje. Zároveň je u žen odběr vajíček významně invazivnější než u mužů.

„U mužů se jedná o odběr spermií pomocí ejakulace a zamražení spermií ideálně v několika dávkách takzvaných straw (nosiče pro uložení biologického materiálu). V některých závažnějších případech, pokud nejsou spermie nalezeny v ejakulátu, je nutné odebrat spermie chirurgicky z varlete nebo nadvarlete,“ dodává Švabíková.

Odborníci se ovšem shodují, že nejdůležitější ze všeho je nakonec osvěta. Jak žen, tak mužů. Právě díky osvětě pak páry vědí, jak postupovat. To potvrzuje i Perníčková. „Osvěta je základ všeho a pokud lidé chtějí odkládat rodičovství, měli by to dělat informovaně. Ideálně by měli podstoupit v mladém věku screeningové vyšetření a případně si nechat zamrazit genetický materiál, hlavně tedy ženy. Nemusí jít ani o to, že by rodičovství odkládali cíleně, spousta lidí to má tak, že zkrátka toho správného partnera potkají až později,“ uzavírá embryoložka z PFC.