Sochaře Černého nepustili do letadla. Tvrdí, že pilot ho považoval za opilého

19:39 , aktualizováno 19:39

Českého sochaře Davida Černého dnes nevpustili do letadla, kterým chtěl odjet do Bruselu na akci k připomínce sametové revoluce, na níž měl vystoupit. Při nástupu do letadla v Praze před polednem mu byl podle něj na přání pilota let zakázán, letenku mu personál roztrhal.